Msc Crociere, nuove navi sempre più green e spot ambientali a tutta sostenibilità

MILANO - Entrerà in flotta a giugno e sarà il nuovo punto di riferimento nella transizione ecologica di Msc Crociere. Un miliardo di euro investiti per Msc Euribia in costruzione nei Cantieri dell’Atlantico a Saint Nazaire in Francia. Una nave che è un vero e proprio concentrato di tecnologia il “vero stato dell’arte - ha detto Leonardo Massa, direttore Italia di Msc Crociere - dello sviluppo tecnologico per la salvaguardia ambientale”.

È alimentata a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile più pulito attualmente disponibile su larga scala, è in grado di ridurre le emissioni di zolfo di oltre il 99%, quelle di azoto dell’85% e quelle di anidride carbonica del 25%. Con l’entrata in servizio di Msc Euribia la flotta crociere dell’armatore Gianluigi Aponte - raggiungerà le 22 unità, rafforzando la posizione di leadership di Msc Crociere come terzo brand crocieristico al mondo. Ma Leonardo Massa ha anche sottolineato che Msc Crociere è la compagnia in più rapida crescita a livello globale, da anni indiscusso numero uno di settore in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa, con una forte e crescente presenza nei Caraibi, in Nord America e in Estremo Oriente. Posizioni che con Msc Euribia saranno ulteriormente rafforzate e ampliate grazie anche ad una innovativa campagna pubblicitaria globale girata a bordo di Msc World Europa, dal titolo «Scopri il futuro delle crociere». Una campagna tutta votata alla sostenibilità e all’obiettivo emissioni zero che Msc intende raggiungere al più presto possibile. Basta ricordare che Msc Crociere ha già migliorato del 35% l'efficienza delle emissioni di anidride carbonica dal 2008 e si è già impegnata a raggiungere, entro il 2050, il traguardo della neutralità carbonica, ovvero operazioni a impatto zero di CO2. Vantaggi per il pianeta che il noto fisico e divulgatore scientifico, Valerio Rossi Albertini, ha reso tangibili con piccoli esperimenti sulla qualità dell’aria che respiriamo.

E il nuovo spot è proprio questo obiettivo che vuole comunicare: verrà trasmesso in oltre 30 Paesi, grazie a un’attività di ‘marketing globale multicanale’ che ha, infatti, “l’obiettivo di mostrare concretamente l’impegno sul fronte della sostenibilità promuovendo nel contempo le nuove navi, le nuove destinazioni e le nuove esperienze di bordo”.

Navi sempre più green, dunque, per migliorare la sostenibilità ma anche per offrire il massimo ai croceristi che, solo in Italia, nel 2023 raggiungeranno quota 4 milioni, tornando non solo ai livelli pre-Covid, ma registrando anche un record di oltre 1.000 toccate in un solo anno. “E rafforzando - ha aggiunto Massa” ulteriormente la posizione di leadership di Msc Crociere nel mercato. Ci lasciamo alle spalle un anno già molto positivo - ha aggiunto Massa -, che ha visto la piena ripartenza di tutta la nostra flotta e il varo di Msc World Europa e di Msc Seascape, due nuove navi tra le più grandi, innovative e avanzate a livello internazionale, anche sotto il profilo ambientale. E ci apprestiamo a vivere un 2023 che sarà decisivo da tutti i punti di vista, non ultimo sul fronte di un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei soli porti italiani, confermando la centralità del Belpaese nelle nostre strategie. Allo stesso tempo inauguriamo destinazioni e itinerari che ci rendono sempre più globali, come ad esempio New York e il Giappone».

Ma l’ambiente è il filo conduttore di tutta l’attività di Msc Crociere con alle spalle oltre 300 anni di tradizione marittima. E non è un caso, infatti, che il presidente dente esecutivo della compagnia, Piefrancesco Vago è da tempo impegnato molto su questo tema. «La crociera - ha detto - rappresenta già oggi una delle opzioni di vacanza migliori anche sul fronte della sostenibilità. Da molti anni investiamo massicciamente in soluzioni e tecnologie che riducono costantemente e progressivamente la nostra impronta ambientale. Dal 2017 al 2023, per esempio, abbiamo investito oltre 8 miliardi di euro in una flotta più moderna ed efficiente, con dieci nuove navi che sono state migliorate dal punto di vista ambientale rispetto alle precedenti. Da tempo ci concentriamo su pratiche commerciali sostenibili e responsabili dal punto di vista ambientale e sulla protezione degli ospiti, dei dipendenti e delle comunità in cui operiamo. Oggi più che mai, i marchi come Msc Crociere riconoscono l'importanza vitale dell'ambiente e di un pianeta sano e vitale, ed è per questo che riteniamo sia fondamentale assumere un ruolo di leadership rendendo i nostri progetti legati alla sostenibilità un elemento chiave del nostro discorso con i consumatori e con la società. La sostenibilità è infatti al centro del nostro Dna e del modo in cui operiamo come azienda. E rappresenta un impegno concreto che si riflette nel piano d'azione per la sostenibilità di Msc Crociere, stabilendo sei macro-aree di lavoro chiave per l'azienda che prevedono azioni da porre in essere e obiettivi misurabili: transizione verso le zero emissioni nette, controllo dell'uso delle risorse e dei rifiuti, sostegno alle persone, investimenti nel turismo sostenibile, costruzione di terminal più ecologici e acquisti sostenibili”.