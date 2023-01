Svelati i piani di Yamaha: più potenza e più tecnologia per i motori dei segmenti premium e high-power

GERNO DI LESMO - Saranno disponibili non prima del terzo trimestre del 2023 e con ogni probabilità conquisteranno il mercato della stagione nautica 2024, ma sono già definiti in tutti i dettagli e capaci di dare nuova spinta al rinnovamento avviato in casa Yamaha. Parliamo dei nuovi motori fuoribordo dei segmenti Premium e High-Power, ovvero l’evoluzione dei propulsori a 8 e 4 cilindri che da tempo hanno impresso una svolta alla produzione del marchio giapponese. Una svolta – sarà bene ricordarlo – che non ha riguardato solo l’incremento della potenza e delle prestazioni, ma anche l’introduzione di nuovi sistemi di navigazione utili per migliorare il piacere di viaggiare a bordo di barche e gommoni di grandi e medie dimensioni.

Le new entry sono rappresentate dai nuovi fuoribordo XTO V8 da 400 e 450 hp del segmento Premium e dai 200 e 150 hp del segmento High-Power. L’area Premium, com’è noto, è dedicata alla motorizzazione di grandi cabinati e ad imbarcazioni da crociera, l’high power va invece incontro ai proprietari (o semplici utilizzatori) di natanti di misura più contenuta. “In entrambi i casi – si legge in una nota della filiazione europea dell’azienda (con sede in Italia, a Gerno di Lesmo) – sono stati realizzati progetti di eccellenza ingegneristica, capaci di assicurare un’affidabilità insuperabile”.

Più in dettaglio, prima di lanciare sul mercato i motori di nuova generazione, Yamaha tiene a far sapere che “il miglioramento del V8 XTO da 450 hp comporta funzionalità superiori e un eccellente rapporto peso/potenza, il che lo rende un’opzione valida per un numero ancora maggiore di imbarcazioni”.

Tra i pregi messi in luce dai progettisti spicca l’esclusiva funzione TotalTilt che consente un sollevamento completo, verso l’alto e verso il basso (fino al contatto con il pistone del trim) da qualsiasi posizione con una semplice doppia pressione del pulsante di sollevamento sulla scatola telecomando. “In questo modo – viene specificato - si accelera la procedura di chiusura, rendendo più facile mantenere i motori al top delle loro condizioni e più a lungo”.

Altri pregi della nuova generazione XTO sono il DES (Digital Electric Steering) integrato, che rende lo sterzo super leggero, più maneggevole e più preciso e contribuisce anche a ridurre le operazioni di manutenzione. Se non bastasse il DES è ora integrato nei motori da 450 e 400 hp e i costruttori di barche hanno più possibilità per creare uno specchio di poppa più piatto, con uno spazio più utilizzabile.

Con questi nuovi motori il collegamento dell’innovativo sistema di controllo dell’imbarcazione HelmMaster EX risulta ancora più semplice e consente di utilizzare il joystick in qualunque punto della barca. E ancora: la tecnologia AutoPilot, FishPoint e SetPoint provvede al controllo della posizione. I modelli XTO più recenti dispongono inoltre di una luce che segnala il funzionamento dell’elica integrata HelmMaster EX.

Nel segmento High-Power ci sono motori adatti alla navigazione sotto costa e ideali per gli sport acquatici, come la gamma VMAX SHO, che si distingue per l’estetica e per l’ottimo rapporto peso/potenza. Sia il motore da 200 cavalli sia quello da 150 hanno una cilindrata di 2,8 litri, 4 cilindri e 16 valvole, ma soprattutto dispongono di una tecnologia di fascia alta precedentemente riservata esclusivamente ai motori del segmento premium. Tra i miglioramenti tecnici di maggior rilievo spiccano lo sterzo elettroidraulico integrato (e non imbullonato) e la disponibilità del TotalTilt, dispositivo che consente di alzare o abbassare automaticamente il fuoribordo, senza dover tenere costantemente premuto il pulsante.

In vista della nuova stagione nautica vale la pena ricordare gli altri segmenti di mercato presidiati da Yamaha: al di sotto delle aree Premium e Hi-Power la casa giapponese occupa infatti il segmento Mild-Power con motori fuoribordo da 30 a 80 hp destinati in particolare a gommoni e imbarcazioni di piccole dimensioni. Un gradino più in basso c’è il segmento Versatile, che comprende piccoli fuoribordo da 8 a 25 hp, offrendo una varietà unica: lunghezza dell’albero, metodo di accensione, sistema trim, inclinazione. Tra i pregi di questa gamma, la Casa tiene a ricordare “la capacità di soddisfare una molteplicità di esigenze dei clienti, dai pescatori agli amanti delle uscite in barca con la famiglia, passando per i mezzi di soccorso e i tender”. Non per niente il motore da 25 hp è leader del settore.

La qualità e l’affidabilità soddisfano infine le esigenze di leggerezza e facilità di trasporto nel segmento dei portatili (motori da 2,6 a 6 hp), mentre nell’emergente comparto (finora ridottissimo) dei motori elettrici, Yamaha offre unità innovatrici, facili da azionare e utili per muoversi sia in mare (nelle lagune o nelle aree marine protette) sia nei laghi e nei fiumi.