Svelati i segreti dell’EVO R+, star annunciata di Cannes 2023. Yacht di 13m con trovate geniali per esterni e interni

NAPOLI - Sarà italiana, anzi napoletana, una delle star annunciate dell’edizione 2023 dello Yachting Festival di Cannes. E’ una barca disegnata da Valerio Rivellini per EVO Yachts, il brand della Blu Emme dei fratelli Mercurio. Si chiama EVO R+, è lunga 18 metri e segue di due anni il lancio dell’ammiraglia EVO V8, che nel 2021 ha portato una piccola rivoluzione nel modo di concepire la navigazione, proponendosi come punto d’incontro tra vela e motore.

Secondo le poche anticipazioni fatte trapelare dal cantiere, “l’EVO R+ si segnalerà per le sue linee accattivanti e per la capacità di assicurare lunghe permanenze a bordo, grazie a un livello di comfort e affidabilità molto alto garantito dal ponte di coperta chiuso e dalla notevole altezza degli ambienti interni”.

A giudicare dai primi rendering, sarà una barca sportiva e al contempo funzionale, con un ponte di coperta chiuso e una piattaforma di poppa innovativa che la rendono ideale per le lunghe permanenze a bordo. Si farà notare la copertura in alluminio dal disegno spigoloso e la verniciata in nero. Altro elemento di spicco, in linea con la tradizione del marchio EVO, è la particolare piattaforma di poppa, in grado di consentire comodamente la discesa/salita a mare o a terra, il varo e l’alaggio di un tender e, per la prima volta, anche di una moto d’acqua. Interessante notare anche la comodità dei camminamenti laterali protetti e l’ampiezza dei prendisole di prua e di poppa.

Come ormai tradizione delle imbarcazioni EVO, non mancano le aperture laterali, grazie alle quali si dispone di una vera e propria piattaforma sul mare, ideale per godersi le soste in rada. Per il tender è previsto un garage, capace di ospitare un mezzo di 2,85 metri, ma non solo: la parte superiore del garage è costituita da un prendisole che può trasformarsi in un tavolo sistemato a estrema poppa della barca. Qui non figura più, come su altre imbarcazioni EVO, il transformer multiuso, ma è stata introdotta, come detto, una soluzione innovativa, progettata in collaborazione con Besenzoni, che migliora ulteriormente la funzionalità e, soprattutto, consente il trasporto di una moto d’acqua (finora precluso sull’ammiraglia EVO V8).

Tutta da scoprire l’abitabilità sottocoperta. Per ora il cantiere si limita a comunicare che “sarà apprezzata la notevole altezza degli ambienti interni”, ma siamo in grado di anticipare che sono previste grandi innovazioni e uno sfruttamento ottimale dello spazio.

Le cabine sono tre, una per l’armatore (a prua) e due per gli ospiti, per complessivi 6 posti letto. Due i bagni, con una novità riservata a quello per l’armatore: il box doccia è autonomo, sistemato sulla sinistra della barca, mentre il resto dei servizi bagno si trova dall’altro lato, a destra. Non manca, inoltre, un alloggio per il marinaio, con ingresso dal passo d’uomo di prua, con bagno riservato e aria condizionata.

Quanto alla qualità della vita a bordo, è facile immaginare che sarà in linea con la tradizione del marchio: il progettista Valerio Rivellini ha interpretato ancora una volta la volontà del cantiere di fare un nuovo passo avanti verso la ricerca dell’equilibrio tra aspetto dinamico e comfort a bordo. E ha studiato infatti una dinette configurabile come un vero e proprio salone, con l’accesso dalla porta di poppa con tre ante. Previsti un divano a C e un mobile integrato per la cucina. Il top può essere aperto, ma grazie ad un sistema originale è possibile sfruttare una buona ventilazione anche quando si naviga chiusi.

La motorizzazione è affidata a due Volvo Penta IPS 950, che dovrebbero assicurare una velocità di punta di 35 nodi e 28 di crociera. Ovviamente si tratta, per il momento, di dati provvisori, in quanto l’esemplare numero 1 è ancora in costruzione nei capannoni di Villa Literno. Presto anche per conoscere il prezzo, che verrà annunciato al Salone di Cannes.

Intanto il cantiere napoletano ha fatto sapere che ad accompagnare il nuovo esemplare all’appuntamento di Cannes ci sarà anche l’R4 WA, noto day cruiser di 13 metri capace di offrire al suo armatore diverse opzioni di personalizzazione: la beach area, in particolare, rappresenta la rivoluzione di questo modello, con le sponde laterali di murata XTensions che si aprono in 30 secondi, trasformando la spiaggetta in una terrazza sul mare di 25 metri quadrati.