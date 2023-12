The Italian Sea Group, inaugura nuova sede industria d’Arredi Celi 1920

Al termine di importanti lavori di ristrutturazione è stata inaugurata la nuova sede di Celi 1920, l’azienda di ebanisteria di Vascigliano in Stroncone, a Terni, acquisita lo scorso aprile da The Italian Sea Group. L’ampliamento e la modernizzazione del sito produttivo, che insiste su un’area di circa 40.000 mq, si legge in una nota, consentiranno a Celi 1920 di supportare le esigenze di produzione e cogliere nello stesso tempo opportunità di sviluppo in altri ambiti extra-settore quali residenziale, hotellerie di alto livello e contract.

Sono state effettuate opere di urbanizzazione, ristrutturazione di capannoni e realizzazione di impianti all’insegna della sostenibilità. La nuova area produttiva, passata da circa 10.000 mq esistenti agli attuali 40.000 mq, che comprende una nuova palazzina uffici, è stata realizzata con tecnologie 4.0 che prevedono impianti fotovoltaici, termico-solari e geotermici, con annessa cabina di alimentazione dello stabile per consentirne l’ auto sostenibilità.