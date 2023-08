Vela: successo azzurro ai Mondiali a The Hague con tre medaglie e sette pass olimpici

Un oro, un argento, un bronzo e 7 pass per i Giochi di Parigi 2024 a Marsiglia.

Questo il bilancio finale della partecipazione italiana all’Alliance World Championships di The Hague in Olanda, nei quelli hanno corso 1100 velisti di Classi Olimpiche e Paralimpiche in rappresentanza di 80 nazioni.

Non male.

L’oro, è noto, è quello conquistato con grande autorevolezza in Nacra 17, il multiscafo misto foiling, da Ruggero Tita e Caterina Banti. L’argento è quello vinto da Davide Di Maria in 2.4mR, il bronzo, ma poteva esser oro, arriva da Nicolò Renna in IQFoil, il windsurf foiling che insieme al Formula Kite, entrambi in versione maschile e femminile, e al 470 in formula mista, sono le novità di Parigi 2024.

Quanto ai pass olimpici, quelli che permettono alle singole nazioni di mandare atleti a rappresentarle nelle classi, oltre che per il Nacra 17 e l’IQFoil maschile, l’Italia li porta a casa nell’ ILCA 6 e 7, già Laser, maschile e femminile, grazie a Carolina Albano e a Lorenzo Brando Chiavarini, nei Formula Kite maschile e femminile, grazie a Riccardo Pianosi e a Maggie Pescetto e nell’IQFoil femminile grazie a Marta Maggetti.

Ancora niente pass invece per gli acrobatici 49er maschile e femminile e per il 470 misto. Particolare rammarico per quest’ultimo, visto che l’equipaggio Giacomo Ferrari- Bianca Caruso che aveva messo a segno dei buoni risultati parziali ( anche un 1° e due 2°) è incappato in una prova in una protesta, con conseguente squalifica che unitamente a un' avaria nella prova successiva, seguita da ritiro, ha precipitato Ferrari-Caruso da un potenziale podio a fuori zona qualifica. Questo però solo il primo evento internazionale per strappare i pass e i giochi sono ancora aperti per queste tre classi. Per le altre invece, assicurato il posto ai giochi, parte il confronto per stabilire chi sarà in campo a Marsiglia, indipendentemente da chi ha procurato la qualificazione nel complicato campo di regata olandese caratterizzato da vento forte, corrente e onda cattiva .

Soddisfazione, ma anche rammarico, nelle parole di Nicolò Renna, dopo il bronzo in IQFoil : "Una medaglia ha sempre un grande valore e quella conquistata oggi testimonia il cammino di crescita che ho intrapreso.- dice - Se agli Europei è stata una cavalcata trionfale partire dal decimo posto per arrivare a vincere l’oro, devo dire che può anche capitare di partire da primo e finire terzo. È il bello dello sport, che può regalare gioie o delusioni: bisogna però saper prendere nel giusto modo ogni risultato come stimolo per dare sempre il massimo. Ho provato ad attaccare ma non mi è andata bene, capita. Dedico questa medaglia alla mia famiglia, alla Federazione che sta facendo un gran lavoro sulla squadra, ad Adriano Stella, al DT Marchesini, alle Fiamme Oro. Questo è il mio mondo sportivo, che mi sostiene e mi permette di raggiungere certi risultati."

“Si è concluso un Mondiale storico per l’Italia – sottolinea il Presidente di Federvela Francesco Ettorre: - abbiamo presentato una squadra molto competitiva che alla prima possibilità è riuscita a conquistare sette pass olimpici. Questo denota un grandissimo lavoro che abbiamo fatto in questi anni e una solidità di squadra che ben poche altre nazioni hanno potuto dimostrare in questa prima opportunità olimpica. I nostri obiettivi sono stati raggiunti e ho buone sensazioni anche per chi non è riuscito a cogliere questa opportunità in Olanda. Il bottino in termini di medaglie e il numero di atleti entrati in medal race ci fanno capire come l’Italia si sia, con continuità, inserita tra le eccellenze del panorama velico internazionale. Da questo punto di vista mi piace anche sottolineare la grande prestazione dei nostri atleti del para sailing che hanno saputo dare concretezza ai nostri sforzi nel far tornare alla prima occasione possibile la vela para sailing nel circuito paralimpico. “