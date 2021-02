Vendite in e-commerce, assistenze senza sorprese, sconti e interessi 0: il piano di Suzuki Marine per un inverno al top

TORINO - Per i diportisti le attività nautiche si concentrano in estate; per le aziende del settore, invece, l’inverno è il periodo più “caldo”, in quanto vi si concentrano le attività produttive, quelle commerciali, le assistenze post- vendita, le presentazioni di nuovi modelli o di nuove iniziative. E’ in questa ottica che s’inquadra l’inverno senza letargo di Suzuki Marine Italia, al centro di un riassetto organizzativo che ha portato all’accorpamento con Suzuki Moto, con conseguente nomina di Paolo Ilariuzzi (nella foto in alto) alla direzione delle due divisioni.

Nel segno della continuità, comunque, il manager torinese ha mantenuto ad interim la carica di direttore commerciale di Suzuki Marine Italia, una divisione che durante quest’inverno 2021 ha sottoposto all’attenzione del mercato una serie di iniziative mirate a rafforzare l’interesse per i fuoribordo giapponesi, per i piccoli tender e per tutto ciò che può influire sull’acquisizione di nuovi clienti e la fidelizzazione dei vecchi. Una nota dell’azienda spiega che “data per scontata la qualità dei fuoribordo prodotti ad Hamamatsu, capaci di distinguersi per la tecnologia ai massimi livelli, le prestazioni, i bassi consumi, il ridotto impatto ambientale e la semplicità d’uso, oggi devono essere presi in considerazione altri determinanti fattori di scelta, quali la trasparenza nel rapporto con la rete di vendita e di assistenza e la competitività dei prezzi per gli interventi di manutenzione”.

E’ su queste basi, dunque, che Suzuki Marine Italia ha annunciato, il 12 gennaio scorso, una campagna di finanziamento a interessi zero. La promozione sarà in vigore fino a settembre, ma se si firmerà il contratto entro il 31 marzo scatterà anche la supervalutazione dell’usato. Il 31 marzo è anche la data di scadenza fissata per usufruire di uno sconto di 800 euro sull’acquisto dei “senza patente” DF40A e DF40A ARI.

A gennaio è scattato anche il piano Suzuki Smart Buy, formula di e-commerce che dà la possibilità di acquistare da remoto, in maniera semplice e a condizioni vantaggiose, i piccoli fuoribordo “senza patente” e i tender delle gamme Suzukino e Suzumar.

Questi tender – vale la pena ricordarlo – si distinguono per un esclusivo sistema di ancoraggio del fuoribordo, un supporto scorrevole e basculante coperto da brevetto. Grazie ad esso il motore, una volta posizionato col piede completamente fuori dall’acqua, può essere fatto scorrere verso prua assieme al supporto, fino a quando non sia completamente ricoverato all’interno del battello. In tal modo non sussiste più la necessità di dover smontare il motore dal tender ogni volta che lo si toglie dall’acqua, per poi doverlo rimontare al momento del successivo varo. Inoltre si può sfruttare lo spazio interno al garage del proprio yacht fino all’ultimo centimetro, e ciò spesso significa potervi imbarcare un tender più grande.

Mirato a coloro che hanno già un motore Suzuki e devono preoccuparsi esclusivamente della manutenzione invernale è il programma Suzuki Winter Care: l’iniziativa prevede che fino al 31 marzo 2021 si potrà usufruire del 15% di sconto su tutti i ricambi originali Suzuki, usati per lo svolgimento della manutenzione ordinaria. Con l’aggiunta di un supplemento simbolico di un euro al costo del tagliando, si possono ottenere, inoltre, anche interventi straordinari e, grazie alla collaborazione con Motul, l’aggiunta di due additivi fondamentali per la vita del fuoribordo.

Per conoscere in anticipo il costo della manutenzione di un motore Suzuki è possibile accedere alle informazioni cliccando sul sito marine.suzuki.it. Il sistema provvederà a stampare il preventivo, che potrà essere poi mostrato all’officina autorizzata prescelta.