A290 Beta, il 9 maggio arriva il concept dell'elettrica firmata Alpine. Sarà nel 2024 una grintosa compatta urbana 100% EV

Il marchio sportivo Alpine del gruppo Renault nel 2024 lancerà sul mercato una grintosa compatta urbana 100% elettrica. Le forme del nuovo modello, destinato all’impiego in città ma che promette comunque sensazioni di guida in linea con le prerogative del brand, saranno prefigurate dalla show car A290_β che il 9 maggio verrà svelata a Bristol. Al vernissage inglese, presenzieranno Laurent Rossi e Antony Villain, rispettivamente Ceo e direttore del design della Casa transalpina. Dalla sede di Dieppe anticipano: «La showcar A290_β preannuncia la futura cittadina sportiva della Marca.

Prima auto del ‘Dream Garagè, incarna una nuova era per Alpine, assolutamente elettrica e sportiva». In relazione al nome del concept, invece, chiariscono: La A290 beta «rispetta la strategia di ‘naming’ della Marca che comprende la A seguita da tre numeri. Il primo corrisponde alla dimensione del veicolo; il 90 è proprio dei veicoli sportivi polivalenti, detti ‘life-stylè, mentre quelli puramente sportivi recano il ‘10’; ‘β’ si riferisce ai beta test utilizzati nel mondo del software, la versione test, prima della versione finale». Da sottolineare che al reveal del concept saranno invitati oltre ai principali rappresentanti della stampa mondiale automobilistica ed economica anche alcuni appassionati di gare di Formula 1 e di Endurance, scelti a sorte sui campi di gara. Si tratterà dei vincitori di un concorso organizzato per il weekend del 28 -30 aprile sui circuiti di Baku e di Spa Francorchamps.

«Il pubblico - spiegano da Alpine - avrà la possibilità di vincere un posto per assistere alla presentazione. Bisognerà essere veloci per leggere il QR Code presente sull’ Alpine A523 nelle uscite sul circuito di Baku, in Azerbaigian, per il Gran Premio di Formula 1 e sull’A470 in occasione della 6 Ore di Spa Francorchamps. Il QR Code è la chiave per poter partecipare all’estrazione per vincere l’ambito premio».