A Barberini festa romana par la nuova BMW i4: la Autieri svela l'ammiraglie elettrica

Piacere della guida e assenza di emissioni, tradizione e innovazione, comfort del singolo ma anche attenzione al pianeta, dunque alla collettività. Sono questi gli elementi chiave della nuova BMW i4, svelata con un evento ad hoc presso il BMW Roma Urban Store, il rinnovato showroom BMW nel centro di Roma. Numerosi gli appassionati che hanno risposto all’invito per vedere in anteprima la nuova BMW full electric, scoprirne i dettagli, apprezzarne anche la filosofia e, ovviamente, accomodarsi sul sedile del guidatore, sognando partenze verso nuove mete e inusitati orizzonti.

Tanti anche i volti noti che hanno preso parte alla serata, da Beppe Fiorello a Francesco Montanari, fino a Giorgio Pasotti. Elegantissima, Serena Autieri, in total black. Non è mancato Gimmy Ghione. Ad accogliere gli ospiti, in veste di padroni di casa, il Direttore Generale di BMW Roma Gianluca Durante e il Direttore Marketing Carlo Botto Poala di BMW Italia.

«La Nuova BMW i4 segna un passo fondamentale per noi perché con questo modello l’elettrificazione arriva al cuore del nostro brand - ha sottolineato Gianluca Durante - La BMW i4 è il primo veicolo elettrico del marchio incentrato sulla dinamica di guida e segna il prossimo grande passo nella trasformazione del BMW Group in termini di vendite di veicoli completamente elettrici».

Carlo Botto Poala ha commentato: «Abbiamo un focus molto chiaro per il futuro: l’elettrificazione. Siamo impegnati in una segmentazione molto profonda dei modelli a propulsione elettrica. Con la Nuova BMW i4 sono 5 i modelli puramente elettrici disponibili (BMW i3, BMW iX3, BMW iX, BMW i4 e MINI Full Electric). Un’offensiva di prodotto incredibile e all’avanguardia».

Ed è stato proprio a questa “rivoluzione”, che guarda al futuro del pianeta e delle nuove generazioni, che gli ospiti hanno voluto brindare. Dopo aver scattato più di una foto alla nuova nata, però, ed essersi messi anche al volante, sognando di poterla presto provare su strada. Perché, come diceva Joseph Kessel, «i grandi viaggi hanno questo di meraviglioso, che il loro incanto comincia prima della partenza stessa».