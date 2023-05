Aston Martin, una DB12 Lunch Edition all’asta di beneficenza a Cannes venduta a 1,5 milioni di euro

CANNES - L’edizione speciale dell’ Aston Martin DB12 Lunch Edition è stata battuta all’asta per 1,5 milioni di euro durante l’amfAR Gala di Cannes che si è svolto il 25 maggio a Cap d’Antibes. I fondi raccolti andranno a sostenere il lavoro di amfAR, fondazione per la prevenzione e la ricerca sull’Aids. La DB12, presentata all’asta da Eva Longoria e James Marden, è stata la star indiscussa della serata, superando tutte le stime e raccogliendo una incredibile somma di denaro. La Launch Edition venduta all’asta sarà il primo esemplare della prima Super Tourer al mondo a essere consegnato ai clienti.

L’esemplare si presenta con la verniciature Iridescent Emerald, svelata proprio in occasione del debutto mondiale della vettura a Cannes per celebrare lo storico 110° anniversario del marchio. Il prestigioso evento di gala nell’hotel du Cap Eden Roc ha visto la partecipazione di Queen Latifah, vincitrice del Grammy Award, degli attori Rebel Wilson e Fan Bingbing e delle modelle Sara Sampaio, Bianca Balti, Heidi Klum, Stella Maxwell e Alessandra Ambrosio e della coppia Matteo Berrettini - Melissa Satta. Fino al 28 maggio, un’esemplare dell’ Aston Martin DB12 sarà proprio in Italia, in occasione del Concorso Ippico Internazionale di Roma, di cui è partner.