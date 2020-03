Audi al salone “virtuale” di Ginevra porta le emozioni della e-tron S prototype e la tecnologia della nuova A3

INGOLSTADT - Sul fronte emozionale è la sportivissima e-tron S prototype a “firmare” la presenza di Audi al Salone “virtuale” che ha sostituito sul web quello di Ginevra. Sul fronte più pragmatico dei modelli che sul mercato fanno numeri, la novità più intrigante si chiama invece A3. Due novità importanti per il marchio dei quattro anelli. La versione ultrasportiva del maxi Suv full-electric e-tron (già declinato lo scorso autunno al Los Angeles Motor Show nella variante Sportback) moltiplica ulteriormente le prestazioni, grazie ai tre motori asincroni che scatenano una coppia combinata di 495 Cv. Per rendere meglio l’idea, Audi ha chiesto al campione mondiale di rallycross, Mattias Ekstrom, di esibirsi in un test estremo in pista: 210 km l’ora in rettilineo (autolimitati), filmato tutto da gustare.

Ma è la nuova A3, giunta alla quarta generazione, a imprimere una svolta netta rispetto al passato. Intanto per il look molto più sportivo, fuori dagli schemi per il modello che nel 1996 sdoganò il concetto di compatta premium. La nuova Audi A3 Sportback (sarà solo a 5 porte) ha un’anima hi-tech: la marcata digitalizzazione contraddistingue tanto il cruscotto quanto la firma luminosa e l’infotainment. E il comportamento dinamico promette di tenere fede all’impronta dinamica offerta dal design, che si esalta nel frontale con i Led Matrix (con abbaglianti adattivi) dei gruppi ottici nelle versioni più ricche. In fiancata sono comparsi “muscoli” potenti che rendono lo stile innovativo e personale.

La nuova A3 Sportback che arriverà sul mercato entro l’estate propone una gamma motori inizialmente composta dal benzina 1.5 TFSI (150 Cv) e dal turbodiesel 2.0 TDI (116 o 150 Cv). In seguito debutteranno il benzina da un litro da 110 Cv e una variante del 1.5 TFSI mild-hybrid a 48 Volt, in attesa delle motorizzazioni TDI e TFSI abbinate alla trazione integrale quattro e del powertrain ibrido plug-In con due livelli di potenza.

L’abitacolo è una vera rivoluzione rispetto alla generazione precedente: è interamente digitalizzazione con comandi touch, infotainment Mib 3, comandi vocali intelligenti e collegamento "always on" con sistemi Audi connect, Car-to-X e Amazon Alexa. La nuova Audi compatta brilla inoltre per i sistemi di assistenza e sicurezza che nelle versioni più ricche utilizzano un radar a medio raggio per il monitoraggio frontale e altri due posteriori più cinque telecamere.cui si aggiungono una telecamera frontale, quattro telecamere perimetrali e dodici sensori a ultrasuoni.

Audi ha inoltre celebrato un suo “must” tecnologico, i quarant’anni della trazione integrale quattro già adottata, dal 1980, da 10,5 milioni di vetture. Il simbolo di una evoluzione tecnica costante, il cui peso è stato determinante anche nelle competizioni. La trazione Audi quattro oggi è disponibile in cinque configurazioni, compresa l’elettrica con funzione torque vectoring che è patrimonio dei prototipi e-tron S ed e-tron S Sportback.