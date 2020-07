Auto post Covid, mezzo di trasporto preferito per il 67%. Bici superata dai mezzi pubblici

ROMA – Come prima del Covid-19, l'auto resta la “più amata dagli italiani” come soluzione per la mobilità. Lo conferma l'analisi mensile della società di consulenza Aretè su “Come cambiano le tue abitudini degli italiani ai tempi del Covid”, che ha però anche contabilizzato un calo del gradimento in giugno (67% contro il 69% di maggio) quale mezzo di trasporto preferito. Nello stesso periodo hanno riguadagnato terreno i mezzi pubblici, saliti all'11%, che hanno scavalcato la bicicletta, che era seconda in maggio (11%) ed è scivolata in terza posizione in giugno (7%).

La pandemia ha tuttavia lasciato il segno, anche se la ferita si sta lentamente rimarginando: in maggio il 48% del campione aveva risposto che avrebbe impiegato l'auto per via del Covid-19, in giugno la percentuale era scesa al 40%. Anche circa le intenzioni di acquisto, gli automobilisti del Belpaese stanno rivedendo leggermente le proprie posizioni. Il 60% acquisterebbe auto elettrificate (in maggio era il 62%), mentre il diesel torna a venire apprezzato: dal 9% di aprile è passato al 14% di giugno.

Il 40% (contro i 36% di maggio) ha motivato la scelta elettrificata anche con il risparmio dei costi, anche se la ragione principale (46%) è quella di voler inquinare meno. Fra i marchi preferiti, Fiat e Toyota, seppur in calo di due punti rispetto a maggio, sono al comando con il 14%. Ford è balzata dal 6 al 10% e Bmw ha raggiunto il 10%. In generale, hanno guadagnato credibilità i brand premium con il 30% (27% il mese precedente).

Forse non solo per via dell'emergenza sanitaria, i potenziali clienti hanno manifestato un certo interesse per le trattative digitali, in particolare se condotte anche via video (dall'85% di maggio si è comunque passati all'82% di giugno). Sette su dieci continuano a prediligere la concessionaria, ma se dovessero scegliere opterebbero per collegamenti via WhatsApp (46%). Anche per i test drive l'opzione dello showroom resta interessante, in giugno (30%) più di maggio (23%). Circa le formule di pagamento, quasi la metà degli intervistati opterebbe per il finanziamento. Il 31% sceglierebbe i contanti.