BMW offrirà la ricarica bidirezionale. Debutterà con i modelli elettrici Neue Klasse entro il 2025

Bmw comunica che i modelli Neue Klasse, il cui lancio è previsto nel 2025, avranno la ricarica bidirezionale, che gli consentirà di accettare e fornire energia elettrica. In questo modo le nuove elettriche della casa dell’elica potranno restituire l’energia accumulata alla propria rete domestica, o alla rete elettrica, in un secondo momento, rendendo disponibili alla clientela del brand le funzioni «Vehicle to Home», «Vehicle to Grid» e «Vehicle to Load». «A partire da quest’estate, offriremo una ricarica ottimizzata in termini di costi insieme al nostro partner E.ON in diversi mercati - ha affermato Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG, e responsabile dello sviluppo - e con la Neue Klasse faremo il prossimo passo: la ricarica bidirezionale. Utilizzando il veicolo, l’app My Bmw, il backend Bmw insieme a una Bmw DC Wallbox Professional e al proprio impianto fotovoltaico, i clienti potranno controllare il flusso di energia in modo tale da poter ricaricare a casa anche quando non sono collegati alla rete. E, naturalmente, potranno anche ridurre i costi di ricarica restituendo l’energia accumulata nella loro Bmw alla rete elettrica».