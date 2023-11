Bmw Serie 7 ora con guida automatizzata Livello 3. In Germania il guidatore può mandare mail e vedere film

MONACO - Grazie alla nuova funzione hands-free Personal Pilot L3 a partire dalla prossima primavera i clienti tedeschi di Bmw potranno lasciare per la prima volta il compito di guidare, anche al buio, al veicolo stesso. Con questa nuova opzione - che può essere ordinata per la nuova Bmw Serie 7 ad esclusione delle varianti i7 eDrive50 e i7 M70 xDrive a partire da dicembre per consegne dal prossimo marzo - l’automobile si assume completamente il compito di guidare e chi siede al volante può passare ad altre attività a bordo (come effettuare videochiamate, mandare mail o guardare film in streaming di video) mentre l’auto viaggia fino a 60 km/h. Personal Pilot L3 solleva infatti la persona al volante dalla guida in determinate situazioni e controlla automaticamente la velocità dell’auto, la distanza dal veicolo che la precede e la posizione rispetto alla corsia. Va ricordato che questa nuova funzione hands-free è disponibile solo in combinazione con i servizi Bmw Connected Drive che hanno una validità di due anni. Progettata da Bmw per assumere l’intero compito di guida con capacità di livello 3 come definito dalla Society of Automotive Engineers (SAE), la funzione Personal Pilot L3 per la guida altamente automatizzata sarà offerta esclusivamente in Germania al prezzo di 6.000 euro Iva inclusa.

Con l’introduzione della funzionalità di Autonomous Driving Leve 3 nei modelli della Serie 7 il Gruppo Bmw diventa la prima Casa automobilistica a offrire nel suo portafoglio sia modelli con funzione di guida avanzata Level 2 (in cui le mani possono essere tolte dal volante e posizionate più comodamente) sia di guida altamente automatizzata Level 3. Il sistema Bmw Highway Assistant offre già una funzione di guida parzialmente automatizzata di livello 2 SAE altamente innovativa in tutti i nuovi modelli Serie 5 che comprende anche una funzione unica nel suo genere: l’Active Lane Change Assistant con conferma oculare. Questa funzione è stata progettata principalmente per l’uso delle Serie 5 su lunghe distanze e consente al guidatore di adottare una postura estremamente rilassata al volante.

Quando si viaggia fino a 130 km/h la funzione aggiuntiva di ‘conferma ocularè permette con quel semplice comando di demandare all’ Highway Assistant il controllo della velocità dell’auto, della distanza dal veicolo che precede e dello sterzo. La differenza cruciale tra il Livello 2 e il Livello 3 è che con il primo (guida parzialmente automatizzata) la responsabilità continua ad essere del guidatore in ogni momento. Ogni volta che l’Highway Assistant viene utilizzato, il conducente deve infatti osservare ciò che accade sulla strada ed essere in grado di riprendere il compito di guidare in ogni momento. Questo aspetto viene costantemente monitorato grazie a una telecamera di “attenzione”.