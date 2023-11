BMW XM Label 738 cv, nuovo record del Pikes Peak. Conquistato il primato di categoria sul percorso della celebre corsa in salita

Il superSuv ibrido Bmw XM versione Label ha conquistato il primato di categoria sul percorso della celebre (e impegnativa) corsa in salita Pikes Peak a Colorado Springs, che in poco più di 30 km porta da 2.862 a 4.297 metri sul livello del mare. Durante una sessione certificata ufficialmente (https://www.youtube.com/watch?v=MX9SCbbo2OI) il suv Bmw da 738 Cv ha fermato i cronometri sul tempo di 10 minuti, 48 secondi e 60 centesimi, oltre un secondo in meno rispetto al precedente primato che era stato stabilito nel 2018 da un Bentley Bentayga W12 con il tempo di 10:49.90.

In precedenza la Bmw XM aveva tentato, senza successo, di stabilire il nuovo record durante i giorni di gara in occasione della Pikes Peak International Hill Climb di giugno (https://www.youtube.com/watch?v=k036WW62zoM) ma solo nei giorni scorsi, in condizioni climatiche ideali, il pilota Matt Mullins ha potuto strappare sopravanzare i ‘rivalì del Gruppo Volkswagen. Mullins è un pilota professionista da oltre due decenni che ha gareggiato in sei diverse serie di corse Usa e nel frattempo è stato uno dei principali stuntman nei film di Hollywood. Oggi è il capo istruttore di guida presso il Bmw Performance Center nella Carolina del Sud e vanta una lunga esperienza nell’aver aiutato a scrivere la storia del brand. Nel 2018, ad esempio, ha fatto parte del team che ha stabilito un paio di Guinness Records completando la derapata più lunga del mondo: oltre 370 km e 8 ore al volante di una Bmw M5 F90.