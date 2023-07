Citröen arriva sulla spiaggia di Cervia, Ami Buggy è subito sold out

CERVIA - Sold out in tutta l’Europa ancora prima di essere presentata. È la logica dei vicoli attesi, che piacciono in foto a prima vista. Ed è anche la logica delle vendite online soprattutto quando accompagnate da incentivi. E così Citroën presenta Ami Buggy, forte della verticale ascesa delle vendite del suo quadriciclo elettrico, e con la versione Buggy (aperta sopra e nei lati), già non più disponibile in rete e neanche dai concessionari. Un record, un primato che la dice lunga sul successo del Gruppo Stellantis in questo settore tanto che presto arriverà anche la Topolino di Fiat con le stesse prerogative. Insomma il mercato dei quadricicli elettrici (sostanzialmente creato da Ami) è in ascesa ed è bene presidiarlo anche con più prodotti in modo da scoraggiare la concorrenza. Deve lavorare a tutta, dunque, lo stabilimento marocchino dove Stellantis costruisce questi veicoli.

I numeri illustrati da Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroën Italia, sono molto eloquenti: di Ami sono già stati venduti più di dodicimila esemplari e la domanda continua crescere. Vediamo il dettaglio: nel 2011 sono state vendute 2311 Ami e la quota di mercato era del 62%. Nel 2022 nonostante siano state vendute 3614 Ami la quota di mercato è scesa al 55% e nel 2023 (primi sei mesi) con 2010 Ami vendute la quota è scesa al 52%. Insomma i quadricicli elettrici piacciono e bisogna assecondare questo trend.

Ed ecco Buggy, stesse dimensioni, stesse qualità, ma grande lavoro sul contatto con l’aperto. Il tetto scompare come le portiere sostituite da una doppia barra che ti fa sentire ben protetto. E poi il doppio colore verde militare e nero che esalta la natura vacanziera di questa vetturina che si guida con la patente AM e che raggiunge anche i 45 km/h con due passeggeri. E la prova per le strade del centro di Cervia ha dimostrato che proprio l’aria aperta è la sua dimensione ottimale. Passeggio, spunto interessante quando serve, silenziosità, possibilità di parcheggiare anche tra le due ruote. E poi la praticità. Ami Buggy come la sorella a scocca chiusa, si ricarica ad una normale presa domestica a 220 Volt in 4 ore, ha una autonomia di circa 75 km, può essere guidata anche a soli 14 anni. Dimensioni compattissime che, però, comunque non costringono a contorsioni per salire o scendere. In 2,40 metri di lunghezza, Citröen è riuscita a sistemare due sedili abbastanza comodi e, quello lato guida, è possibile anche regolarlo in base alla lunghezza delle gambe. Buggy come Ami si vende solo online e anche se si va dal concessionario Citröen l’acquisto si conclude al computer. Il prezzo di Buggy è di poco superiore ai 14mila euro, ma grazie agli incentivi si può avere con poco più della metà della cifra (quando arriveranno altre disponibilità). C’è anche la formula a rate che tanto piace: un anticipo che non supera i 2000 euro e poi rate mensili che non arrivano a 40 euro. Insomma Citröen le ha studiate proprio tutte per affermare Ami sul mercato prima dell’arrivo della concorrenza. E ci sta riuscendo alla grande anche con le iniziative collaterali. a cominciare dalle Maison Citroën, già presenti a Milano, Bologna e Catania, che ora con Ami Buggy arriva anche in spiaggia.

A inaugurare il nuovo formato è lo stabilimento balneare Fantini Club, a Cervia, che ospita la “Maison Citroën à la Plage” per tutta l’estate. Ma non solo Ami. C’è anche l’ooccasione, per interessati e appassionati, di scoprire da vicino la Nuova Citroën ë-C4 X Elettrica. “Con La Maison Citroën à la Plage - ha detto Musumeci - il brand compie un nuovo passo nel rinnovamento dell'esperienza verso i suoi clienti. Si tratta di un luogo nuovo, conviviale, dinamico ed accogliente, in linea con i valori di audacia e di comfort dove poter scoprire le ultime novità Citroën ed effettuare in tutta semplicità e comodità un test drive del modello desiderato”. E poi il sociale “La Maison Citroën à la plage consente di continuare ed estendere il progetto di brand activism RispettAMI che dal novembre dello scorso anno sta sensibilizzando gli studenti delle scuole secondarie e le loro famiglie. Crediamo infatti, che Il bullismo non si fermi al solo ambiente scolastico ma sia una tematica che ha varie sfaccettature e il body shaming è una di queste. Quindi durante l’estate, ci spostiamo dalla scuola alla spiaggia in un luogo in cui il corpo è spesso vittima di giudizio. All’interno de La Maison Citroën à la plage ci attiviamo per intrattenere e educare le persone su temi legati a bullismo e bodyshaming, anche sotto l'ombrellone. Abbiamo creato una “RispettAMI beach”, in cui le persone potranno scoprire Ami Buggy all’interno di un percorso edu–entertainment in cui la segnaletica stradale classica, si trasformerà in una dichiarazione contro il bodyshaming. Le persone potranno prendere parte ad un torneo di beach volley e a diverse attività con del personale specializzato che avranno l’obiettivo di sensibilizzare grazie anche all’utilizzo di trasferelli con messaggi body positive. Inoltre, sarà possibile trovare anche un totem che illustra il decalogo con le 10 regole per affrontare il bullismo”.

E non basta. Ami ora è anche per tutti. “Ami for All” è la nuova soluzione di mobilità per persone con disabilità motorie. A Cervia in anteprima il modello che può essere guidato da persone a mobilità ridotta che non hanno più l'uso di almeno un arto inferiore, in particolare da persone in sedia a rotelle. Il prototipo comprende sviluppi tecnici come un maggiore angolo di apertura delle porte, attrezzature per il trasferimento della sedia a rotelle sul sedile (pedana e cinghie), comandi meccanici e manuali per accelerare e frenare, una sfera sul volante per facilitare la guida e una soluzione intelligente per trasportare la sedia a rotelle all'interno o all'esterno dell'abitacolo.