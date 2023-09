Con nuova #3 la gamma Smart raddoppia i modelli. Debutto a IAA Mobility per il Suv coupé, dal tono più sportivo

MONACO DI BAVIERA - Dopo #1, cioè il primo modello della nuova generazione Smart - contraddistinto da una carrozzeria suv di forma tradizionale - ecco arrivare #3 l’inedito suv coupé che arricchisce la gamma con una nuova tipologia di veicolo. Mostrato in anteprima mondiale all’ Auto Show di Shanghai nello scorso aprile di quest’anno, Smart #3 fa il suo debutto europeo a all’IAA Mobility di Monaco, con un programma di commercializzazione che prevede l’avvio delle vendite in Germania entro la fine del 2023. I listini del suv coupé #3 per questo mercato sono di 43.490 euro per la versione Pro+, 46.490 euro per la Premium, 46.990 euro per la 25th Anniversary Edition e infine di 50.990 euro per la Brabus. La commercializzazione nel mercato italiano sarà avviata nel primo trimestre del 2024. «Essere anticonvenzionali è sempre stato parte dell’identità di Smart - ha dichiarato Dirk Adelmann, ceo di Smart Europe GmbH - e con Smart #3 stiamo ampliando la nostra offerta nella categoria dei suv compatti completamente elettrici, rispondendo ai diversi stili ed esigenze della guida in città e in ambiente extraurbano orientandoci verso un design coupé più sportivo».

Praticamente identica al modello #1 nel frontale, che conserva l’ampia griglia a forma di A e i sottili fari a led che si estendono per tutta la larghezza, Smart #3 se ne differenzia invece per le nuove fiancate - che sono più ‘filantì - e soprattutto per una forma del tetto completamente rivista, con il classico andamento da coupé. Leggermente diverse anche le dimensioni: la lunghezza aumenta da 4,27 a 4,40 metri, mentre la larghezza diminuisce da 1,822 a 1,8 metri. La versione limitata 25th Anniversary Edition proporrà poi oltre a diverse personalizzazioni e ad un equipaggiamento più completo anche un tetto panoramico che Smart definisce ‘a galassià, in quanto il pannello di vetro è arricchito da led. Gli interni sono, inoltre, caratterizzati da eleganti sedili duo in pelle con poggiatesta integrato. Smart #3 propone un’esperienza di ricarica semplice e rapida. Grazie all’efficiente tecnologia di ricarica a corrente continua fino a 150 kW/h, la batteria passa dal 10 all’80% di carica in meno di 30 minuti. L’autonomia è aumentata da 435 a 455 km.

Il suv coupé Smart #3 è dotato di una serie di innovativi sistemi Adas come l’assistente alla guida in autostrada (Hwa) e l’assistente al parcheggio automatico (Apa). Il carattere sportivo di Smart #3 è enfatizzato nella versione Brabus, in cui la potenza passa dai 200 kW delle altre versioni a 315 kW (rispettivamente da 272 a 428 Cv). A livello di prestazioni, Smart #3 accelera da 0 a 100 km/h nell’ottimo tempo di 5,8 secondi, che scende a 3,7 nella versione Brabus. Quest’ultimo modello offre cerchi più grandi, pedaliera sportiva, trazione integrale (AWD) e perfino un sound design del motore appositamente sviluppato per una maggiore sensazione di sportività.