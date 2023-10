Il Cyberquad per bambini di Tesla è in vendita in Italia. Versione del veicolo per adulti non ancora disponibile

Il Cyberquad di Tesla, in versione per bambini, arriva anche in Italia. Il mini quad è la versione ridotta e adatta a bambini da 8 a 12 anni del veicolo a quattro ruote per tutti i terreni di Tesla, apparso per la prima volta durante la presentazione del pickup elettrico Cybertruck quasi quattro anni fa. Il design design è la copia di quello del modello per adulti, mai uscito in commercio, mentre il prezzo risulta essere è appena inferiore ai 2.000 euro. Per essendo un veicolo destinato ai bambini, questo mezzo elettrico punta su materiali di qualità e componenti di alta gamma.

Il motore è da 350 watt ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 24 V, con un’autonomia fino a quasi 20 km. La velocità può essere regolata da 2 km/h a massimo 13 km/h. Il Cyberquad per bambini è anche dotato di retromarcia, fino a 6 km/h. Nel 2019 Tesla ha svelato il prototipo del quad per adulti, come accessorio del suo Cybertruck. Per il momento, il prodotto non è però stato reso disponibile e non è confermato il suo arrivo in concomitanza con il lancio commerciale del pick-up.