Da Kia e Hyundai arrivano le ruote con catene integrate. In attesa di brevetto potrebbero entrare in produzione

La guida in condizioni di meteo avverse, con fondo stradale reso difficile da affrontare per via di neve e ghiaccio, è stata oggetto di studio da parte di Kia Corporation e Hyundai Motor Company, che hanno presentato una nuova tecnologia definita snow chain-integrated tire technology con moduli in lega con effetto memoria inseriti all’interno della ruota e dello pneumatico. Nello specifico, i moduli in questione, a seguito di un impulso elettrico inviato dalla semplice pressione di un pulsante, fuoriescono, per funzionare alla stregua delle catena da neve convenzionali. Ovviamente, evitando tutti i disagi del caso, visto che l’operazione avviene in automatico, senza la necessità di scendere dalla vettura.

Analizzando questa tecnologia nel dettaglio, nel complesso formato da cerchio e pneumatico sono presenti delle scanalature radiali ad intervalli regolari, in cui sono stati inseriti dei moduli in lega che, nella guida in condizioni ordinarie, sono situati all’interno della ruota a forma di lettera «L» , mentre quando vengono chiamati in causa, l’impulso elettrico le fa ritornare nella forma originaria con il profilo che si modifica a forma di «J», ed entrano in contatto con la superficie stradale. Attualmente, queste ruote speciali sono in attesa di brevetto in Corea del Sud e negli Stati Uniti, e sia Kia che Hyundai Motor ne stanno valutando la produzione in serie.

«Questa innovazione, che ci auguriamo possa essere introdotta presto sui veicoli Kia e Hyundai - ha dichiarato Joon Mo Park, head of advanced chassis development team - riflette il nostro impegno nel trasformare le tecnologie all’avanguardia in soluzioni concrete a totale vantaggio dei clienti».