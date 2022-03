Eleganza e seduzione targati BMW. Festa con tanti Vip a Roma all'insegna dell'innovazione grazie a Serie 2 Active Tourer

Eleganza, seduzione, sorpresa, anzi meraviglia. E, ovviamente, innovazione. Senza trascurare grande musica e gusto. Non poteva non conquistare appassionati, anche famosi, e curiosi, ieri sera, la presentazione della nuova Bmw Serie 2 Active Tourer, tenutasi in uno dei luoghi iconici per l'innovazione, anche architettonica, in via Tomacelli, in contemporanea al lancio mondiale e italiano della vettura alla stampa. Ad affascinare i presenti, la magia dell'esposizione della vettura nella terrazza coperta, con lo sfondo di tetti e cielo stellato. Molti i cultori dei motori, che hanno voluto brindare alla nuova nata, vero e proprio simbolo dell'approccio green di Bmw alla produzione di auto. Non sono mancati nomi noti.

Tra i primi ad arrivare, Serena Autieri. E, sorpresa della serata, la cantante Noemi che, al piano, si è esibita in alcuni dei suoi successi. Tra gli invitati anche Beppe Fiorello. Ad accogliere gli ospiti, in veste di padroni di casa, Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato Bmw Italia, affiancato da Gianluca Durante, direttore generale di Bmw Roma, che hanno anche illustrato traguardi e sfide dell'eccellenza a quattro ruote. A moderare l'incontro, Sara Brusco. «Abbiamo un'idea molto chiara dello sviluppo della mobilità. Sarà elettrica, digitale, circolare. Una rivoluzione già in atto oggi. Siamo impegnati da diversi anni in una segmentazione molto profonda dei modelli a propulsione elettrica. Entro la fine del 2023 avremo lanciato sul mercato 25 vetture elettrificate di cui 13 completamente elettriche», ha annunciato Di Silvestre.

«La Nuova Serie 2 Active Tourer è all'avanguardia in tema di motorizzazioni, sistemi di assistenza alla guida, connettività e sistemi di bordo. Il design è estremamente pulito e coniuga uno stile deciso con un grande dinamismo», ha aggiunto Durante, a ricordare i talenti della regina della serata. Quanto basta per sollecitare la curiosità dei tanti presenti e anche una gara a colpi di scatti e selfie per essere i più veloci a pubblicare sui social le immagini della bellissima a quattro ruote. E così, con brindisi e foto, il party è proseguito fino a tardi, tra proposte di gusto e un dj-set per la serata e le inevitabili - fantasie di viaggio.