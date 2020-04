FCA realizza ospedali da campo in Brasile. In sette giorni costruito nell'ex club ricreativo a Betim

BETIM - In una situazione come quella attuale il mondo automotive, in attesa di riprendere la normale attività, ha messo a disposizione competenze e impianti alla lotta al coronavirus. Perché in tempo di pandemia è fondamentale l'aiuto di tutti. La situazione di emergenza ha toccato oramai il globo intero, ecco perché il Gruppo FCA ha messo in campo le proprie forze anche in Brasile, dove si trova uno dei siti di produzione più importanti del mondo. Ed è proprio da qui che comincia la difficile lotta al virus.

In sette giorni è stato realizzato un ospedale da campo all'interno dell'ex club ricreativo e sportivo della Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a Betim, nello stato del Minas Gerais, pronto per operare e curare i pazienti Covid-19. Questo è il primo ospedale da campo attivo nel Minas Gerais e uno dei primi in Brasile. Sono 200 posti letto, mentre l'edificio occupa due piani del Fiat Clube. Il primo piano ospita i letti e le cliniche, il secondo piano è invece riservato al personale sanitario, tra cui caffetteria, spogliatoi, sale di riposo, magazzino e uffici. FCA ha inoltre donato alla città di Betim un furgone Fiat Ducato adattato come ambulanza.

FCA sta lavorando a ritmo accelerato per completare l'installazione di un altro ospedale da campo a Goiana, nello stato del Pernambuco, che ospita un complesso produttivo di Jeep e sta pure producendo protezioni per il viso in plastica stampate in 3D da donare agli operatori sanitari di Minas e Pernambuco.