Ferrari finisce nel lago di Garda, illeso il conducente. Ironie sul web per l’incidente avvenuto a Sirmione

SIRMIONE - «Il primo bagnetto a Sirmione o voleva risparmiare i soldi del lavaggio auto». È uno dei tanti post ironici pubblicati sulla pagina Facebook «Sei di Sirmione se...» per commentare la disavventura capitata ieri nel centro turistico in provincia di Brescia: una Ferrari finita nel Lago di Garda perché fermata senza freno a mano e con il motore in folle. Il proprietario, che era dentro l’ auto, non ha riportato conseguenze, anche perché la Ferrari è caduta in un punto in cui l’acqua non è alta, vicino alla spiaggia Brema. La vettura è stata poi recuperata da un carro attrezzi, con l’assistenza di alcuni agenti della Polizia locale. «Non c’entra nulla l’invidia», ha commentato un altro utente del popolare social network. «Meglio che sia capitato ad un proprietario di una Ferrari che a un povero cristo come me che acquista un utilitaria di 15.000 euro in 2.500 rate!».