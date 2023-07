Ferrari sostiene progetto Save the Children a Ostia. Proventi dell’asta di Cavalcade alla scuola Giuliano da Sangallo

L’asta dell’ultima edizione della Ferrari Calvalde ha raccolto oltre 1,5 milioni di euro che saranno devoluti all’Istituto Comprensivo Giuliano da Sangallo di Ostia Ponente. «Lo spazio che vorrei» è il nome del progetto realizzato da Save the Children con il sostegno della Ferrari, che mira alla riqualificazione di un polo educativo e sociale per il contrasto alla povertà educativa. Punto di partenza sarà la conversione dello spazio esterno della scuola di Ostia in un luogo adatto alla didattica all’aperto. Una prima fase coinvolgerà non solo gli studenti e le istituzioni locali, ma anche esperti, insegnanti e genitori. Nascerà così una ‘classe verdè che trasformerà un luogo inutilizzato in un ambiente di apprendimento a disposizione di una comunità di quasi 900 persone fra studenti, insegnanti, dipendenti scolastici e familiari.

A sostegno del progetto è stata devoluta una parte dei proventi dell’asta di Cavalcade, durante la quale la clientela della Casa si è aggiudicata memorabilia e pezzi unici della collezione Ferrari. Alla Cavalcade Ferrari sono invitati in esclusiva clienti e collezionisti del Cavallino di tutto il mondo. Dal 27 giugno al 2 luglio 120 Ferrari hanno percorso 1.300 km e hanno sfilato nel Centro Italia fino a Roma. «Cavalcade rappresenta al meglio la passione e l’impegno concreto del Cavallino Rampante. Per i Ferraristi è un momento per celebrare il divertimento di guida assicurato dai nostri modelli e, allo stesso tempo, un’opportunità per sostenere i progetti educativi selezionati dalla società» commenta Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari.