Ferrari Portofino in tour, 20 gioielli del Cavallino in giro per le strade più belle d'Europa

MARANELLO - Per promuovere i propri prodotti le “normali” case automobilistiche organizzano in genere i “porte aperte” nei fine settimana, arricchendoli magari con iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini, ai nonni, e attirando l’attenzione con sconti e promozioni speciali, destinati se non altro ad incuriosire i potenziali clienti. In casa Ferrari – noblesse oblige – tutto ciò non è mai esistito e mai potrà esistere. Per comprare una Ferrari, com’è noto, c’è la lista d’attesa, e non è detto che tutti gli aspiranti acquirenti vi abbiano accesso. Così è se vi pare.

Per il lancio della nuova Portofino, la Gran Turismo convertibile che nella gamma di Maranello ha preso il posto della California, è stato organizzato dunque un tour in giro per l’Europa. Venti sono le auto messe a disposizione di affezionati e fedelissimi clienti invitati a partecipare. Partenza da Portofino, già teatro lo scorso settembre di una world premiere per centinaia di clienti provenienti da tutto mondo, e poi via sulle strade del Vecchio Continente, lungo percorsi che toccheranno oltre sessanta città.

Tre itinerari alternativi attraverseranno le strade e i paesaggi più diversi, dalle colline toscane ai versanti alpini, dalla Costa Azzurra alla penisola scandinava, dalla baia di Stoccolma al porto di Belfast: scenari ideali per godere del piacere di guida e della versatilità del nuovo gioiello Made in Maranello.

In tal modo gli appassionati e i collezionisti più fedeli delle vetture del Cavallino avranno l’opportunità, in anteprima esclusiva, di alternarsi al volante della nuova Ferrari: un’auto – vale la pena ricordarlo – con scocca e carrozzeria in alluminio, che si distingue per il design firmato dal Centro Stile della Casa guidato da Flavio Manzoni e per le prestazioni degne della tradizione del marchio: il V8 turbo 3,8 litri che romba sotto al cofano anteriore è accreditato infatti di una potenza di 600 cv/700 Nm, quanto basta per spingere l’auto a una velocità massima (ove consentito) di oltre 320 km/h, con passaggio 0-100 in 3,5 secondi (0-200 in 10,8).

Inutile dire che il tour sulle strade d’Europa non è mirato alla pura ricerca delle prestazioni velocistiche, ma alla scoperta delle doti dinamiche (tenuta di strada, handling, frenata, piacere di guida) e del comfort di quest’auto che unisce sportività ed eleganza mettendo la Ferrari nella condizione di valorizzare una volta di più i passi avanti compiuti anche nell’uso quotidiano delle proprie vetture. Non per niente la Portofino è una convertibile in grado di offrire contemporaneamente un tetto rigido retrattile (si apre e chiude automaticamente in 14 secondi), un baule capiente e una abitabilità che contempla anche due posti posteriori utilizzabili per brevi percorrenze.