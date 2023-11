Fiat all’Eicma con due versioni della nuova Topolino. Quadriciclo elettrico protagonista alla kermesse milanese

MILANO - Da oggi al 12 novembre Milano-Rho Fiera ospitera l’ottantesima edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori ( Eicma). Fiat sara presente con la Topolino, il nuovo quadriciclo votato alla mobilita sostenibile. Due le varianti disponibili in base alla carrozzeria: una chiusa e una aperta ’Dolcevità. Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia, commenta: «Fiat resta fedele alla propria missione di sviluppo della mobilita sostenibile per le citta rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti.

Per questo motivo, siamo orgogliosi di partecipare a questa importante manifestazione con la Nuova Fiat Topolino, la soluzione di micro-mobilita accessibile a tutti che consente di andare ovunque grazie alla sua dimensione, alla mobilita 100% elettrica oltre a incarnare perfettamente lo stile della nuova Dolce Vita e la pura bellezza italiana. Inoltre, l’arrivo di Topolino contribuira a ridurre notevolmente l’inquinamento acustico nelle zone centrali delle nostre citta inaugurando un nuovo modo di intendere la mobilita urbana: sostenibile, silenziosa, sicura e senza stress. Che questa sia la strada giusta ce lo conferma il successo dell’iniziativa ’Be the First’, che in soli quattro mesi ha raccolto piu di 10.000 manifestazioni di interesse all’acquisto della Topolino. Da qualche settimana queste richieste on line si stanno trasformando in ordini nelle concessionarie e sul sito Fiat».