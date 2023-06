Fiat, stop alla produzione di auto grigie. Una scelta per esaltare la nuova dolce vita del marchio

Termina la produzione di vetture Fiat di colore grigio, una decisione, quella del brand italiano, nata con l’esigenza di esaltare l’importanza dei colori nella vita, che rispecchia lo stile di vita italiano e mira a riaffermare il valore della nuova dolce vita del marchio. I colori vivaci sono ispirati dal territorio italiano, ed arrivano in un momento storico, il 2023, che rappresenta un anno di un notevole cambiamento per la casa automobilistica in questione. L’attuale gamma Fiat, quindi, è disponibile in diverse tonalità di colore che possiedono un nome evocativo teso a richiamare le bellezze paesaggistiche e la dolce vita italiana. Infatti, è possibile scegliere tra Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema. «Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie Fiat - ha dichiarato Olivier Francois, ceo Fiat e global chief marketing officer di Stellantis - si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership di Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo».