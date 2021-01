Ford lancia nuovo sistema che evita appannamento parabrezza. Il Windscreen Weather Station rileva umidità nell'aria

ROMA - Ford presenta la nuova tecnologia Windscreen Weather Station, che evita l'appannamento del parabrezza dell'auto. Questo sistema è in grado di rilevare l'umidità nell'aria e le variazioni di temperatura del vetro, attivando automaticamente l'aria condizionata, se necessario, e selezionando l'impostazione del flusso d'aria adatto per prevenire l'appannarsi del parabrezza.

La tecnologia Windscreen Weather Station è collocata sul vetro, vicino allo specchietto retrovisore. Il sistema, dalle dimensioni di 5 centimetri per 3 è composto da diversi sensori. L'ultima versione, già introdotta sui suv Kuga ed Explorer, contribuisce anche a migliorare l'efficienza dei consumi e ad abbassare le emissioni di CO2, riducendo l'utilizzo del compressore dell'aria condizionata.

Lo status del parabrezza viene gestito, su alcuni veicoli, anche attraverso l'app Fordpass, da remoto, per impostare la temperatura all'interno dell'abitacolo prima di partire. Per l'esterno, la tecnologia Quickclear sbrina il parabrezza in pochi secondi, con la semplice pressione di un pulsante.