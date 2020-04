Ford Whisper Strategy, il silenzio sale a bordo. Sulla Kuga Phev un sistema per ridurre la rumorosità nell’abitacolo

COLONIA – Ford come Robert Redford, che ha interpretato e diretto il film tratto dal celebra romanzo dello scrittore inglese Nicholas Evans, il cui protagonista “sussurrava ai cavalli”. Con la propria “Whisper Strategy”, l'Ovale Blu, invece, bisbiglia agli automobilisti. In particolare a quelli che immaginano di acquistare una Ford Kuga plug-in, il Suv che al momento è il modello più elettrificato della storia del costruttore di Dearborn.

Secondo uno studio interno, gli occupanti del modello ricaricabile «sono esposti a una rumorosità interna pari a un quarto di quella sperimentata dai loro nonni in viaggio a bordo di una Ford Anglia del 1966». Già da tempo non c'è più bisogno di alzare la voce per discutere in macchina, nemmeno con i passeggeri che occupano la seconda fila, ma con le nuove soluzioni adottate dall'Ovale Blu il livello di insonorizzazione ha raggiunto livello inediti.

«La nostra Whisper Strategy - ha sintetizzato Glen Goold, Ford Kuga Chief Programme Engineer - è progettata per rendere i viaggi più silenziosi che mai, dall’assorbimento del rumore attraverso sedili traforati ai test che comportano l’ascolto attento dei diversi schemi sonori creati da dozzine di pneumatici diversi». Certo, per disporre di un abitacolo assolutamente ovattato non basta scegliere la variante “base”, ma questo è un altro discorso.

Gli ingegneri sono intervenuti su tutti gli elementi attraverso i quali è possibile aumentare il comfort a bordo, dalle sospensioni alle guarnizioni delle portiere. Sull'allestimento Vignale, che propone un rivestimento in pelle traforato per i sedili, l’area totale delle superfici compatte è stata ridotta a vantaggio dell’assorbimento del rumore. Sotto la carrozzeria sono stati anche inseriti alcuni schermi acustici, mentre i condotti nei quali sono inseriti cavi e componenti sono stati stati rimpiccioliti per limitare il flusso dell'aria e, quindi, i fruscii. La Kuga plug-in è anche equipaggiata con l'Active Noise Control che “cancella” il rumore. Quando la vettura viaggia a zero emissioni, i decibel rilevati all'interno dell'abitacolo a 50 km/h sono 52, gli stessi di una pioggia moderata.