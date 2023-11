Honda, in Usa propone valigia elettrica a due ruote da città. Autonomia di 20 km, la Motocompacto tocca i 24 km/h

Le forme sono apparentemente quelle di una valigia e si può riporre facilmente nel vano bagagli di un’ auto prendendola per la maniglia, in realtà la Motocompacto è una originale soluzione per la mobilità dell’ultimo miglio, proposta negli Stati Uniti dalla giapponese Honda. Estratti con una semplice operazione manubrio, sellino, pedaliere e ruotine, questo rettangolo a motore che promette di essere più stabile rispetto ai monopattini, può percorrere a zero emissioni sino a 20 km, raggiungendo una velocità massima di 24 km/h.

Proposta a 995 dollari statunitensi caricatore compreso, al cambio circa 926 euro, questa strana due ruote che richiusa misura 75 cm di lunghezza, 10 centimetri di larghezza e 52 cm di altezza e che si ricarica comodamente con la spina domestica di casa, può essere ordinata sul sito Motocompacto.Honda.com e ritirata presso i concessionari della Casa nipponica e del brand Acura, appartenente allo stesso gruppo. Ispirata alla Honda Motocompo degli anni ‘80, è stata ideata pensando anche alle esigenze di mobilità degli studenti americani che vivono nei campus universitari. Può essere trasportata a mano, anche in autobus, per essere utilizzata all’occorrenza per brevi e lunghi tratti urbani, su piste ciclabili o in aree pedonali, dispone di caricatore integrato e quando non serve si può riporre nell’armadio, insieme a borse e scatoloni.