Hyundai, la mobilità del futuro: 44 modelli elettrificati e di 6,7 mld di euro entro il 2030 nella tecnologia a idrogeno

MILANO - Alla quarta edizione di e-mob 2020 c’era anche Hyundai. In occasione della quarta edizione del festival della mobilità elettrica che si è svolto quest’anno in modalità digitale, nel corso della tavola rotonda con i principali attori della mobilità elettrica in Italia, Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Italia, ha illustrato la visione di Hyundai a proposito delle soluzioni di trasporto a zero emissioni. Durante il dibattito, Crespi ha descritto l’impegno di Hyundai in tre direzioni: investimenti ingenti nella tecnologia, una strategia di elettrificazione ben definita e soluzioni pratiche per i clienti. Con un’ampia gamma di motorizzazioni elettrificate sul mercato, full electric, mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e fuel cell, Hyundai Motor Group vanta infatti un’esperienza nell’elettrificazione ormai trentennale e ha già annunciato un investimento di oltre 40 miliardi di euro entro il 2025 nella mobilità del futuro.

Questo si tradurrà in 44 modelli elettrificati e di 6,7 miliardi di euro entro il 2030 nella tecnologia a idrogeno in cui Hyundai è stata pioniera: dal 2000 con il primo veicolo a celle a combustibile (Santa Fe Fcev) passando al 2013 con ix35 Fuel Cell, prima auto a idrogeno al mondo prodotta in serie, fino al 2018 con Nexo, il Suv fuel cell allo stato dell’arte. Nell’ambito della strategia a zero emissioni, Hyundai ha recentemente lanciato il nuovo brand IONIQ, dedicato ai nuovi veicoli elettrici a batteria, che presenterà 3 innovativi modelli nei prossimi 4 anni, a partire dal 2021 con Ioniq 5 l’obiettivo è essere tra i tre principali fornitori di veicoli elettrici in Europa entro il 2025. L’elettrificazione di Hyundai si muove anche verso altri settori della mobilità, dal motorsport ai trasporti commerciali, con il debutto di Xcient Fuel Cell, primo camion a idrogeno a essere costruito in serie, le cui prime unità sono state consegnate in Svizzera lo scorso ottobre. In chiusura del suo intervento, Crespi ha inoltre descritto la visione della mobilità elettrica di Hyundai che trova la massima realizzazione in Kona Electric.