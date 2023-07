Hyundai e Kia di nuovo in campo con il calcio femminile. Saranno mobility partner della Coppa del Mondo femminile 2023

MILANO - Hyundai Motor Company e Kia Corporation sponsorizzeranno la Coppa del Mondo femminile Fifa Australia e Nuova Zelanda 2023 come Official Mobility Partner. L’annuncio è arrivato a distanza di un mese dall’ufficializzazione da parte del Gruppo del prolungamento della partnership con Fifa fino al 2030. «Il calcio femminile ha compiuto passi da gigante nel corso degli anni - ha dichiarato Karl Kim, presidente di Hyundai Motor Group - costruendo un proprio seguito. Il nostro Gruppo è orgoglioso di aver intrapreso questo viaggio a fianco del mondo del calcio negli ultimi 24 anni ed è entusiasta di sostenere il calcio femminile non solo oggi ma anche per il futuro».

In qualità di Official Mobility Partner, Hyundai e Kia agevoleranno tutte le operazioni di trasporto durante le competizioni in Australia e Nuova Zelanda. Affidandosi alle ampie reti di distribuzione internazionali, le due aziende offriranno una vasta gamma di veicoli green per gli spostamenti di squadre, funzionari e ospiti tra le diverse sedi. Hyundai metterà a disposizione un totale di 371 veicoli (235 in Australia e 136 in Nuova Zelanda) a partire dalla cerimonia di consegna ufficiale che si è tenuta oggi 3 luglio allo Stadium Australia di Sydney. Kia fornirà 223 veicoli (119 in Australia e 104 in Nuova Zelanda) e la cerimonia di consegna è avvenuta sempre il 3 luglio all’Eden Park Centerfield di Auckland.