Hyundai protagonista a Hollywood con tre stelle: Kona, Santa Fe e Veloster

MILANO – Hollywood e Marvel Studios hanno lanciato tre nuove stelle nel firmamento cinematografico mondiale. Sono Kona, Santa Fe e Veloster, i modelli Hyundai protagonisti di varie peripezie automobilistiche nel secondo atto della saga per il grande schermo di Ant-Man, il vendicatore “uomo formica” che alla prima uscita, nel 2015, aveva fatto incassare alla casa produttrice (controllata da Walt Disney) qualcosa come 440 milioni di dollari.

In Italia “Ant-Man and the Wasp” debutta nelle sale il 14 agosto e la casa coreana ha voluto anticipare il coinvolgimento dei tre modelli. Una novità nel campo del product placement, generalmente limitato ad una sola auto. Kona è il nuovo suv compatto, appena esibito anche in variante elettrica, Santa Fe è il fuoristrada appena rinnovato e Veloser la sportiva coupé con una porta in più, quella posteriore al lato passeggero.

«Cerchiamo sempre nuovi modi per creare un forte legame emotivo tra il brand e il pubblico», ha spiegato Andreas-Christoph Hofmann, vicepresidente Marketing e Prodotto di Hyundai Motor Europe. «Attraverso questa partnership avviciniamo i nostri prodotti ai clienti – ha aggiunto il manager - e i fan di Marvel hanno così modo di fare esperienza con Hyundai e con le sue vetture in maniera piacevole e divertente».

Il debutto a Hollywood rappresenta anche l'intensificazione del costruttore coreano con la major dei cartoni animati e dei fumetti. Le Hyundai Kona, Santa Fe e Veloster sembrano a loro agio nel mondo dei supereroi. Non resta che attendere ancora qualche giorno per capire di cosa sono capaci tra inseguimenti e manovre ad alta velocità. Le tre auto vengono anticipate come «strettamente legate ai personaggi chiave del film» e quindi in grado di incrementare così «la conoscenza del brand tra i fan della Marvel in tutto il mondo».