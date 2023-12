Hyundai, un nuovo centro di ricerca e sviluppo in Germania. Avrà design d’impatto e sistemi avanzati ad energia rinnovabile

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, realtà del brand coreano situata nel Vecchio Continente e specializzata in ricerca e sviluppo, ha avviato i lavori per la costruzione di un nuovo centro avanzato, deputato a queste funzioni, che sarà aperto, secondo le previsioni del costruttore, nel 2025. Il nuovo centro R&D sarà realizzato nella regione metropolitana del Reno-Meno, in Germania, avrà una superficie di 25.000 metri quadrati, e consentirà di raddoppiare lo spazio attualmente a disposizione per gli uffici e i laboratori di ricerca.

Inoltre, integrerà design ad alta efficienza energetica e sistemi avanzati a energia rinnovabile, in linea con la missione del gruppo di ridurre l’impatto ambientale e di promuovere soluzioni a emissioni zero. Rappresenterà anche l’impegno concreto di Hyundai Motor Group sul fronte dell’innovazione, della creatività, e della responsabilità ambientale, contribuendo, nel contempo, a creare nuovi posti di lavoro in Europa. La missione del nuovo centro R&D, che consentirà di testare un’intera gamma di veicoli su un singola piattaforma con il 4W NVH Dyno, riguarda lo sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida, i cosiddetti ADAS; la realizzazione di funzioni relative all’infotainment, e di tecnologie legate all’elettrificazione.