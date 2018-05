Fiat e Lancia, Panda e gamma 500 a prezzi mai visti: a maggio 100 ml per sconti e finanziamenti

TORINO - In attesa di presentare la nuova Panda e di svelare il futuro del marchio Lancia (ancora in vita grazie alla immortale Ypsilon), FCA annuncia una iniziativa denominata “Imperdibili 100”, dove 100 sono i milioni di euro stanziati per il solo mese di maggio a sostegno di una campagna d’incentivi legata alla vendita delle due citycar, ma non solo.

La campagna di Fiat e Lancia introduce, oltre alla possibilità di mettersi alla guida di una Panda al prezzo di 7.400 euro e di una Lancia Ypsilon a 8.950, anche un nuovo finanziamento, con la possibilità di cominciare a pagare a partire da gennaio 2019, e senza versare alcun anticipo. Tra le opzioni, anche la possibilità di prendere le versioni a Gpl al medesimo prezzo di quelle a benzina.

La campagna di primavera, che sembra nata per sostituire la consuetudine di immatricolare le auto “in proprio” per poi venderle usate a km zero, prevede condizioni speciali per tutti i modelli della gamma, purché siano in pronta consegna: una Tipo 5 porte può essere ritirata a 12.500 euro, con tutti gli optional in omaggio, mentre per la 500L bastano 1000 euro in più (13.500). 15.500 euro è il prezzo speciale della 500X, 9.900 quello della 500 a due porte; appena 8.200 euro bastano per la Punto, mentre nella parte alta della gamma si può accedere alla 124 Spider con 25.300 euro. Se non bastasse, per l’intera famiglia 500 è previsto il finanziamento “Galaxy4U”, sviluppato da FCA Bank, che offre in omaggio il nuovo Smartphone Samsung Galaxy S9.

Per consentire al pubblico di potenziali clienti di scoprire da vicino i pro e i contro dell’iniziativa, sono previsti in tutte le concessionarie Fiat e Lancia due “porte aperte”, in calendario nei weekend del 12-13 e 26-27 maggio.