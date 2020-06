Kia UVO Connect Phase II, debutta il sistema d'infotainmente più evoluto. Ha anche la modalità in realtà aumentata

MILANO - Efficienza e sicurezza sono da sempre due aspetti fondamentali di un'auto. Ma da qualche tempo, ma sarebbe meglio dire da anni, ce ne è un terzo altrettanto importante: l'infotainment. Certo i sistemi che consentono di “specchiare” il proprio smartphone sul display multimediale dell'auto sono un vantaggio non indifferente. Ma non sono sufficientemente personalizzabili e personalizzati quanto quelli delle dirette case auto. Per Kia l'impianto multimediale ha un nome e un cognome e si chiama UVO Connect. Il sistema che di recente è entrato all'interno delle vetture di Seoul è già pronto al restyling. Ovvero a partire dalla produzione di vetture di quest'anno, sarà in grado di implementare i servizi disponibili.

La cosiddetta “Phase II”, come l'hanno definita in Kia, offrirà ai clienti molteplici vantaggi, come un calcolo più preciso dei tempi di trasferimento, l’assistenza per la navigazione “last-mile” e una gamma di funzioni volta a migliorare la connettività e la facilità di utilizzo, con la possibilità di accedervi sia tramite app UVO potenziata per smartphone, sia tramite i sistemi di infotainment della vettura.

Una delle funzionalità di “Phase II” più utili, offerte sulle vetture dotate di UVO Connect, è sicuramente la “online navigation”. Questo servizio si basa sulla raccolta dati attraverso cloud in tempo reale, al fine di fornire informazioni sul traffico più dettagliate. Altre possibilità per il sistema UVO Connect “Phase II” di Kia prevedono una nuova funzione definita “Valet Parking Mode”. Si tratta di un sistema che consente ai clienti di monitorare il proprio veicolo da remoto quando viene usato da altri e permette anche di bloccare l’accesso ai dati personali.