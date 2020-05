Dal Nurburgring alla strada: la nuova Bmw Serie 4 Coupé è più bassa e aerodinamica

MONACO DI BAVIERA – Più aerodinamica e più bassa rispetto alla berlina, la nuova Bmw Serie 4 Coupé è destinata a piazzarsi «al vertice del suo segmento in termini di sportività ed esperienza di guida», ha fatto sapere la casa bavarese. Che ha diffuso alcuni scatti dei test invernali effettuati ad Arjeplog, in Svezia. Altri collaudi hanno avuto luogo a Miramas, in Francia, e lungo la Nordschleife del Nürburgring, in Germania.

La messa a punto definitiva avverrà nei pressi del quartier generale di Monaco di Baviera, dove gli ingegneri lavoreranno alla tecnologia del telaio. La due porte a tetto spiovente è una derivazione della berlina a quattro porte, rispetto alla quale è più bassa di 57 millimetri. L'altezza da terra è stata ridotta di 2,1 centimetri, anche a beneficio dell'aerodinamica, che infatti ha un Cx di 0,015 migliore malgrado una carreggiata posteriore allargata di 2,3 centimetri. A confronto della precedente generazione, sulla bilancia la nuova Coupé dovrebbe perdere una cinquantina di chilogrammi.

L'obiettivo del costruttore è quello di assicurare «prestazioni sportive accattivanti». La casa dell'Elica sottolinea come non solo nel design, ma anche nello sviluppo del telaio, la Serie 4 a due porte sia indipendente. Anche nella distribuzione dei pesi, la Coupé si distingue dalla berlina. E, infatti, sotto il cofano il costruttore ha anticipato un'unità mild hybrid ad alte prestazioni. Il sistema a 48 Volt che vale 11 cavalli di potenza aggiuntiva nelle fasi ripresa e accelerazione, è abbinato al motore benzina da 374 cavalli.

Oltre al generatore di avviamento ed alla seconda batteria, la variante M440i xDrive (quindi a trazione integrale) monterà la trasmissione automatica Steptronic Sport a 8 marce. Tra le soluzioni adottate dagli ingegneri c'è anche un rinforzo attorno all'assale posteriore per aumentare la rigidità e migliore la stabilità in rettilineo e accelerazione laterale. Per non scendere a compromessi sul comfort, la Serie 4 Coupé ha l'asse anteriore a doppio snodo e quello posteriore a cinque bracci. Il controllo di smorzamento progressivo e variabile degli ammortizzatori mutuato dalla Serie 3 berlina, i montanti frontali specifici e un pannello aggiuntivo sulla paratia frangifiamme ottimizzano la risposta dell'auto, ancora più precisa in fase di sterzata. Il debutto è atteso prima della fine dell'anno.