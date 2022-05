La "via elettrica", ricetta Kia contro lo stress da ricarica. Colonnine nelle location glamour per fare il pieno in completo relax

MILANO - "L'auto elettrica non deve essere uno stress – dice Giuseppe Bitti, ad Kia Italia – per questo abbiamo lanciato un progetto che ha logiche opposte alle stazioni di ricarica rapida e favorisce invece un approccio ludico con l'elettrificazione. Si mangia, si dorme, si visitano splendide location, e intanto la vettura si ricarica. Senza ansie".

Figlia di questa filosofia è la "via elettrica", ideata e realizzata in collaborazione con Mennekes ed Eicom. Il progetto prevede una rete di stazioni di ricarica posizionate nei luoghi più suggestivi d’Italia come resort, hotel e ristoranti al fine di connettere più località possibili in un inedito network per la ricarica di veicoli elettrici e plug-in. La sosta per il pieno di energia viene abbinata a momenti di assoluto relax: è questa la novità. La fretta è bandita. Nelle strutture selezionate verrà installata una colonnina universale Mennekes con potenza fino a 22 kW in co-branding con Kia, per dotare strutture ricettive di alto profilo dell'impianto di rifornimento dei veicoli elettrici ed elettrificati. Il costo della ricarica è a carico delle strutture per i clienti Kia, a pagamento (in base ai prezzi di mercato) per gli altri, che potranno comunque utilizzare il servizio.

La "via elettrica" è già attiva a Rapallo, San Vincenzo, Isola d’Elba e Sirolo, presto si aggiungeranno Castel Volturno, Taranto, Roccella Ionica e Agrigento. L'obiettivo è raggiungere a breve termine cinquanta località in tutta Italia.

“Questo progetto ha un grande valore simbolico – aggiunge Bitti -. La nostra azienda a livello globale sta evolvendo da costruttore automobilistico tradizionale a provider di servizi di mobilità elettrica, e grande attenzione è riposta anche a tematiche di sostenibilità e decarbonizzazione dei processi industriali. Per la svolta sostenibile Kia ha investito 25 miliardi di dollari in 5 anni, nel 2024 presenteremo anche il primo dei veicoli commerciali nati sulle piattaforme specifiche. Il nostro brand si sta riposizionando e la vittoria della EV-6 nel Car of the Year, l'Oscar dell'automotive, ci ha fornito una motivazione in più. Nessuna casa coreana aveva conquistato prima questo prestigioso trofeo".

La strada è tracciata. “La mobilità elettrica è uno dei principali protagonisti nello sviluppo di una società consapevole e sostenibile – dice Fabrizio Imperadore, Ad Eicom – Continueremo ad integrare l'offerta con soluzioni per la ricarica eMobility in grado di soddisfare il cliente a tutti i livelli". “Un progetto come la via elettrica – spiea Marco Di Carlo – Ad Mennekes Italia – è un valore in termini di sostenibilità ma anche di funzionalità, comodità e risparmio".

Kia ha costruito la propria strategia puntando sull'incremento della quota di mercato e su un continuo processo di upgrade tecnologico. Il brand coreano offrirà una gamma completa di 11 modelli elettrici entro il 2025. A livello mondiale l’obiettivo è di raggiungere l'anno dopo una quota del 6,6% del mercato globale dell’elettrico (esclusa la Cina), oltre a una quota del 25% tra i modelli eco-friendly, comprendendo le ibride. Sotto il profilo delle novità, sta per sbarcare sul mercato la nuova Niro, ibrida plug-in e full-electric, è inoltre in arrivo dopo l'estate la sportivissima versione GT (585 Cv, 0-100 in 3,5") della EV6.