Lancia Ypsilon, la scelta è ibrida o elettrica: versatilità e rispetto per l’ambiente, senza trascurare le prestazioni

Il design della nuova Ypsilon, di assoluta avanguardia, è opera del Centro Stile Lancia. Il pianale su cui l’auto è stata sviluppata nasce invece sulla supercollaudata piattaforma CMP (Common Modular Platform) di Stellantis, già utilizzata su altri modelli dei segmenti B e C del gruppo (Peugeot, Citroen, Opel, Fiat e Alfa Romeo) e anche su auto cinesi della Dongfeng. Quanto alle motorizzazioni, la transizione energetica in atto ha imposto scelte radicali: motori ibridi e 100% elettrici. Ma con una particolare attenzione alle prestazioni: devono collocarsi ai vertici del segmento.

Detto fatto, ecco le scelte possibili per entrare in possesso della Lancia della svolta: la versione ibrida è pensata per tutti coloro che ricercano versatilità e rispetto per l’ambiente, senza trascurare le prestazioni. L’auto è infatti alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 litri da 100 cv (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri, che abbina il massimo dell’efficienza al massimo dell’affidabilità. L’abbinamento a un motogeneratore e a un motore elettrico da 21 kW (29 cv) permette di muovere l’auto a motore termico spento in partenza e nelle manovre, a tutto vantaggio dei consumi e dell’efficienza: il dato dichiarato è di 21,7 km con un litro di benzina; la velocità massima è di 190 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 9,3 secondi. Quanto alle emissioni, la Casa dichiara che sono contenute tra i 103 e i 104 gr/km di CO2 (ciclo WLTP).

L’intelligente sistema di propulsione commuta autonomamente in puro elettrico, ad esempio durante le manovre a bassa velocità. La versione ibrida è dotata inoltre di cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e, grazie al supporto delle funzionalità elettroniche legate alle partenze, alle manovre di parcheggio, agli incolonnamenti nel traffico, permette di adattare lo stile di guida alle diverse esigenze del conducente.

La versione full electric è spinta invece da un motore da 156 cavalli/260 Nm, già ampiamente collaudato dal gruppo Stellantis e definito dalla Casa “best in class” nel cosiddetto segmento B hatchback premium. Alla base del progetto c’è una batteria da 51 kWh (48 netti), montata sotto al pianale, che alimenta il motore elettrico anteriore assicurando un’autonomia di 403 km nel ciclo combinato WLTP, ma in casa Lancia affermano che guidando in città questo numero può crescere parecchio. La potenza di ricarica dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 kW (sono previste soluzioni specifiche Free2Move Charge) e viene assicurato che possono bastare 24 minuti per passare dal 20 all’80% dell’autonomia e ripristinare 100 km di range in 10 minuti. E’ opinione diffusa, a Torino, che tutto ciò rende la nuova E-Ypsilon “l’auto ideale per clienti rispettosi dell’ambiente e interessati a un facile accesso alle zone a traffico limitato, alla ricerca di un maggiore comfort di guida e alla comodità della ricarica domestica, sfruttando fonti rinnovabili, come l’energia solare o eolica”.