Live F1, GP 70° Anniversario in diretta: Bottas cerca la rivincita su Hamilton, Ferrari punta a top 5

Mentre il paddock si è letteralmente spaccato sul caso Racing Point punita dalla FIA con multa economica e punti nella classifica costruttori, una sentenza FIA che però non fa chiarezza (come spesso capita la Federazione anziché rendere lineari le situazioni, crea ulteriore caos) e che ha portato Renault, Ferrari, Williams e McLaren a interporre appello perché vogliono che il team di Lawrence Stroll sia soggetto a maggiori sanzioni, c'è anche un Gran Premio di cui parlare. Con Valtteri Bottas bravissimo a sottrarre la pole al compagno di squadra Lewis Hamilton per una prima fila tutta Mercedes. E a proposito di Racing Point-Mercedes, da seguire la gara di Nico Hulkenberg, brillante terzo davanti alla Red Bull-Honda di Max Verstappen. Farà una gara di attacco Daniel Ricciardo con la Renault, quinto e in terza fila con Lance Stroll, alla guida della seconda Racing Point. Charles Leclerc è in quarta fila, ottava piazzola, preceduto anche dal team di Faenza Alpha Tauri-Honda, con Pierre Gasly veramente pimpante. Alexander Albon con la Red Bull-Honda e Lando Norris con la McLaren-Renault sono in quinta fila. Esteban Ocon, undicesimo, partirà quattordicesimo per una penalità causa blocco a George Russell in qualifica. Sebastian Vettel, sale così da dodicesimo a undicesimo in griglia di partenza.