Fca, Marchionne lascia: l'inglese Manley nuovo amministratore delegato

Mike Manley, 54 anni, è il nuovo amministrator delegato di Fca. Il manager è stato scelto per sostituire Sergio Marchionne alla guida del gruppo automobilistico dal presidente John Elkann.

Manley, nato a Edenbridge, in Inghilterra, laurea in ingegneria alla Southbank University di Londra e master in business administration all’Ashridge Management College, era capo dei marchi Ram e Jeep e componente del Group Executive Council della casa torinese dal 1° settembre 2011. Manley era entrato nel gruppo DaimlerChrysler nel 2000 come direttore Sviluppo Rete del gruppo in Gran Bretagna. Poi Chrysler, dopo la separazione dal colosso tedesco, grazie proprio a Marchionne e all'allora presidente americano Barack Obama nel 2009 è finita nell'orbita di Fiat e Manley ha scalato tutte le posizioni fino ad arrivare oggi alla nomina ad amministratore delegato.