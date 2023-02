Maserati auto ufficiale del Monte-Carlo Masters 2023 di tennis. MC20 Cielo e GranTurismo Folgore esposte nel Pricipato Monaco

Per il secondo anno consecutivo Maserati scenderà in campo dall’8 al 16 aprile in occasione del Rolex Monte-Carlo Masters, come main sponsor e auto ufficiale del torneo. La Casa del Tridente affiancherà come nel 2022 i propri valori di stile, competitività e passione agonistica all’evento tennistico che da oltre un secolo riunisce nella magnifica cornice del Principato di Monaco la quintessenza di tutto ciò che è unico, dalle prestazioni al lusso più raffinato. E per il nuovo incontro sulla terra rossa del Principato di Monaco, dove si daranno appuntamento i rappresentanti più titolati e illustri del panorama tennistico mondiale, le teste di serie del mondo del Tridente - accanto alla flotta messa a disposizione - saranno la super-sportiva scoperta MC20 Cielo e la nuovissima GranTurismo che nella versione Folgore, esposta ai Rolex Monte-Carlo Masters, è la prima Maserati 100% elettrica a debuttare nelle concessionarie.

Lo slancio verso le competizioni del resto caratterizza da sempre l’anima di Maserati, ottima alleata quando si parla di sportività ai massimi livelli, perfetta per rappresentare il fascino intramontabile di una disciplina tra le più coinvolgenti, che con il marchio italiano condivide gli stessi valori di eccellenza, tenacia e dedizione. Il rinnovo della partnership vincente tra Maserati e il Rolex Monte-Carlo Masters permette di raccontare a un pubblico internazionale un nuovo capitolo di amore per lo sport, caratteristica ricorrente nella narrazione del Tridente, con le sue vetture all’avanguardia nel design e nella tecnologia protagoniste tra le strade del Principato, impeccabili ambasciatrici di un evento tra i più esclusivi al mondo, che interpreta al meglio il Dna della Casa modenese.

Il primo rendez-vous europeo della categoria degli ATP Tour Master 1000 animerà gli spalti dall’8 al 16 aprile, con i migliori nomi dell’olimpo del tennis pronti a contendersi uno dei titoli più ambiti della stagione. Per tutta la durata del torneo gli atleti e gli ospiti si muoveranno a bordo della flotta Maserati, per una partecipazione in grande stile anche fuori dal campo.