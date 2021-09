Maserati Grecale, la prima mondiale a Milano il 16 novembre. “Trasformerà esperienza di guida in qualcosa di straordinario”

È stata fissata per il prossimo 16 novembre e si svolgerà a Milano la global premiere di Grecale, il nuovo suv di Maserati che andrà ad affiancare Ghibli, Levante, Quattroporte e MC20 nella gamma del Tridente e che rappresenta - assieme alla supersportiva con motore centrale V6 Nettuno - il secondo modello della nuova era di Maserati. Per annunciare questo importante evento globale, la Casa di Modena ha scelto un’esplosione di colori che - si legge nella nota - “anticipa la potenza di un nuova brezza” in quanto il Grecale “è un vento che trasforma ogni giorno in qualcosa di eccezionale e soffierà sulla gamma Maserati”.

Il Tridente ha ufficialmente iniziato il countdown che porterà al giorno del reveal di questo nuovo modello, che - com’è tradizione in Maserati - prende il nome da un vento. Il Grecale è un vento mediterraneo che soffia da nord-est e che porta ad ovest un clima asciutto e senza perturbazioni.Nel caso del secondo suv nella storia di Maserati, questo nome evoca un spirito intenso, rivoluzionario, eccezionale. La tradizione di dare alle auto i nomi dei venti più famosi nel mondo iniziò nel 1963 con la leggendaria Mistral. Arrivarono poi Ghibli, Bora, Merak e Khamsin. Nel 2013 il ritorno della denominazione Ghibli e nel 2016 il debutto di Levante, il primo suv della storia del marchio. Ora è la volta di Grecale, che - ribadisce la nota della Casa di Modena - “giocherà un ruolo fondamentale per il brand e trasformerà l’esperienza di guida di ogni giorno in qualcosa di eccezionale e straordinario”.