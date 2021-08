Maserati: MC20, debutto in Gran Bretagna a Festival of Speed. Esibizioni sulla Hill Climb assieme a Ghibli Trofeo da 580 cv

GOODWOOD - La nuova supersportiva Maserati MC20 ha fatto il suo debutto dinamico in Grand Bretagna al celebre Festival of Speed di Goodwood, partecipando alla celebre cronoscalata riservata alla categoria delle supercar. Grande protagonista dei quattro giorni della manifestazione, in programma a Goodwood nel West Sussex dall'8 all'11 luglio, Maserati MC20 è stata messa alla prova lungo le 1,16 miglia della Hill Climb. Nella gamma dei modelli del Tridente, MC20 si distingue per essere la prima supersportiva due posti con motore centrale V6 Nettuno ed è anche la prima Maserati stradale con monoscocca in fibra di carbonio, soluzione che ha permesso di ottenere un peso complessivo di appena 1.500 kg.

Unitamente al potente motore derivato dalla Formula 1, questa combinazione assicura un eccezionale rapporto peso/potenza, che si esprime in una stupefacente accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e una velocità massima di 325 km/h. Il nuovo motore Maserati Nettuno è esposto a Goodwood nel paddock Supercar insieme alla MC20. Grande ammirazione nella cronoscalata riservata alle vetture della classe First Glance anche per la berlina sportiva Ghibli Trofeo - in colore Nero Ribelle - che è spinta da un motore V8 da 580 Cv e che può realizzare lo spunto da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. Nel corso dell’intero Festival of Speed, sia MC20 che Ghibli Trofeo ripeteranno due volte al giorno le loro entusiasmanti esibizioni sulla collina di Goodwood, ed offrendosi alla vista del pubblico nei rispettivi paddock Supercar e First Glance.