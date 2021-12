Maserati MC20, una “special” customizzata per David Beckham. Una Fuoriserie Edition ispirata a Miami

MODENA - Una Maserati MC20 speciale per David Beckham, che ha messo mano anche al design. Per realizzare la MC20 Fuoriserie Edition per David Beckham, il calciatore e ambasciatore del marchio modenese si è messo i ‘pannì del designer e, insieme al Centro Stile Maserati, ha pensato ad una vettura personalizzata e che incarna per definizione i concetti di performance e sportività. Il progetto rientra nel programma di customizzazione Maserati Fuoriserie, che nelle sue varie declinazioni permette ai clienti di cucirsi addosso la propria Maserati. Attraverso un lavoro in team, Beckham ed i designer del Centro Stile Maserati hanno la speciale MC20 Fuoriserie Edition e il punto di partenza è stato a Miami, casa della squadra USA di calcio di Beckham, della quale la MC20 ha preso anche i colori.

«Come designer di automobili - ha detto Klaus Busse, Head of Maserati Design - la nostra missione è offrire un’esperienza olistica totalizzante attraverso le nostre vetture. Il nostro programma di personalizzazione è un’altra opportunità per un’esperienza unica: Maserati Fuoriserie è una nuova pagina sul quale i ‘Maserati addict’ possono scrivere le proprie storie, liberare la propria creatività e realizzare i propri desideri. Progettare questa speciale MC20 con David è stato un modo per creare il futuro del brand mantenendo il legame con il suo passato, quando ogni auto era un pezzo unico costruito a mano».