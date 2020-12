Maserati vince Best Event Awards 2020 per reveal-show MC20. In “MMXX” disegnata nuova era del Tridente

ROMA - Maserati ha vinto la XVII edizione del concorso Best Event Awards, riconoscimento nel settore degli eventi grazie allo show "MMXX: Time to be Audacious", che lo scorso settembre ha inaugurato una nuova fase nella storia ultracentenaria del Marchio e ha tenuto a battesimo la nuova super sportiva MC20. "MMXX: Time to be Audacious" è stato premiato anche nelle categorie speciali "Brand Experience" ed "Evento B2C". L'evento "MMXX: Time to be Audacious" si è tenuto lo scorso 9 settembre ed è stato ideato come un triplo appuntamento: uno show live con 500 spettatori all'Autodromo di Modena, un'esperienza virtuale, e un vero e proprio viaggio nell'identità di Maserati attraverso alcune location di Modena.

La sequenza, quasi cinematografica, ha guidato gli ospiti, sia in autodromo sia attraverso il live streaming, in una nuova visione contemporanea di Maserati, aprendo la strada al momento più alto: la Word Premiere della nuova MC20. Il giorno successivo è stata coinvolta l'intera città di Modena, con lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, il Maserati Innovation Lab, il Teatro Anatomico, le piazze principali diventate le tappe di un racconto ideale di Maserati, del suo passato, presente e futuro.

A comporre la giuria 40 esperti tra i quali event manager e direttori marketing e comunicazione delle principali aziende investitrici nella live communication. "Per il nostro Marchio questo è un momento di costruzione: la costruzione del nostro futuro - ha sottolineato Davide Grasso, ceo Maserati - e l'evento per il quale siamo stati premiati sottolinea il nostro coraggio ed è la rappresentazione dei valori di Maserati". Questo premio corona un'esperienza straordinaria e dà fiducia al futuro di tutta la live industry" ha dichiarato Valentina Saluzzi, ceo di FeelRouge Worldwide Shows, l'azienda che ha organizzato lo show.