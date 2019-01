McLaren Senna Speed Champions, dalla pista alla scatola. Arriva quella in mattoncini con tanto di pilota

ROMA - L'ultima variante della McLaren Senna si chiama Speed Champions e arriva dalla Lego, azienda di giocattoli nota per i suoi mattoncini componibili. Montabile e guidabile dai 7 anni in su, la riproduzione della supercar britannica da 800 cv è formata da 219 pezzi e misura 15 cm di lunghezza. Viene proposta in una scatola che comprende anche una piccola galleria del vento, con cui i giovani aspiranti ingegneri possono scatenare la propria fantasia nella ricerca di nuove soluzioni che migliorino l'efficienza della vettura. Dopo i successi della P1 e della 720S, andate in esaurimento, è questa la terza McLaren firmata dalla Lego che arriva negli scaffali di giocattoli per bambini.

Nel commentarne l'avvio della produzione da Woking sottolineano con ironia: «L'ultimo modello di McLaren Automotive della Ultimate Series che porta il nome del leggendario Senna offre la più pura connessione a oggi tra uomo e macchina - senza mai dover lasciare il tavolo della cucina. Ognuna delle vetture originali a grandezza naturale richiede quasi 300 ore di attento lavoro di assemblaggio a mano presso il Production Centre. Anche la Lego Speed Champions Senna sarà assemblata a mano, presumibilmente in un tempo più breve». Proposta con colore di carrozzeria grigio “victory” e dettagli a contrasto in arancione, il modellino dispone di alettone, splitter frontale e snorkle sul tetto e viene fornito con un set di cerchioni interscambiabili. Il suo parabrezza è di tipo rimovibile. Nella confezione è compreso un pilota, sempre in scala, come del resto lo è il prezzo. La riproduzione è, infatti, proposta a 14,99 euro, quindi con i 945.000 euro di una McLaren originale se ne possono acquistare 60.000 scatole.