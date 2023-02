Mégane E-Tech electric, è 100% connessa con Open R-Link. Renault svela App e assistente digitale per viaggi rilassanti

La promessa di rivoluzionare i servizi bordo delle auto connesse era stata fatta da Renault nel lontano 2011 quando la Casa della Losanga - partner del Salone LeWeb’11 primo appuntamento europeo degli imprenditori del digitale - presentò R-Link, definito come «tablet integrato e connesso per i futuri modelli». Ampiamente collaudato e applicato su auto e veicoli commercial Renault R-Link - che ha reso multimediali, intuitivi, connessi al mondo e ai loro utenti e ‘accessibilì veicoli di ogni categoria comprese Clio e Zoe - è entrato di diritto nel futuro del brand con l’ultima evoluzione Open R-Link presente in Mégane E-Tech Eletric.

Uno dei contenuti più importanti è l’integrazione con la ecnologia Google per una esperienza di guida che non è solo 100% elettrica ma anche 100% connessa. Google Maps consente ad esempio di usufruire di una navigazione precisa, affidabile e aggiornata in tempo reale. E di contare su un’esperienza personalizzata con memorizzazione degli indirizzi preferiti e con suggerimenti di navigazione in tempo reale.

Le funzioni di Google Maps dedicate a Mégane E-Tech Eletric - e in generale al mondo dei modelli Bev - associate all’assistente vocale Google permettono di ottimizzare l’uso dell’ auto per programmare i viaggi, muoversi in sicurezza e raggiungere le destinazioni in totale tranquillità. L’ecosistema di Open R-Link funziona oltre che con i tradizionali pulsanti al volante con il riconoscimento vocale. Pronunciando l’ormai classico ‘Hey Google...’ si interagisce con l’assistente vocale Google, che diventa così il miglior compagno di viaggio, capace di pianificare un itinerario, aggiungere una tappa intermedia, trovare una colonnina di ricarica, ma anche di aumentare o abbassare la temperatura in abitacolo, ascoltare il brano del momento. Open R-Link attraverso Google semplifica anche il rientro a casa in quanto può interagire da remoto con l’abitazione connessa compiendo operazioni come aprire il cancello, sollevare la porta del garage o accendere per tempo il riscaldamento o le luci. Sullo spettacolare schermo dell’infotainment di Megane E-Tech Electric open R-Link mette a disposizione, tra l’altro, alcune utilissime applicazioni come Waze (informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e degli eventuali ingorghi e incidenti proponendo itinerari alternativi), Amazon Music (90 milioni di brani senza pubblicità), Easy Park (gestione e pagamento dei parcheggi), Vivaldi Browser (gestione delle pagine web in auto), Radio Player e molto altro. App e assistente digitale a bordo per viaggi rilassanti e sicuri.

