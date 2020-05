Mercedes, ecco le Stelle garantite: le Amg usate ora sono certificate

BRESCIA - Come è stata usata? Chi l’ha usata? Dove è stata usata. Le angosce che precedono l’acquisto di un’auto performante usata cancellate di colpo da Mercedes. Certified, il nuovo programma di usato della casa di Stoccarda esteso anche alle Amg. Debutto ufficiale, dunque, Mercedes-Amg Certified che introduce anche inediti elementi di valore e innovazione.

Cominciamo col dire che il nuovo programma è dedicato esclusivamente alla gamma firmata Mercedes-Amg ed è nato per rispondere alla richiesta di un usato certificato e garantito in questo particolare segmento. In pratica si è aperta una nuova porta di accesso ad un segmento di auto caratterizzato da costi alti anche per il primo ingresso. Con l’usato certificato si acquista una vettura che ha sorpassato tutti i severissimi controlli della Stella e, per di più, si può accedere anche a vantaggiosissime formule di noleggio che elidono supertasse e obblighi di presentare al fisco l’auto alta di gamma. Mercedes-Amg conta oggi ben 60 modelli distribuiti tra “performance car”, “sports car” e “street legal race car”: in pratica si spazia dalle compatte ai Suv, passando per berline, station wagon, shooting brake, coupé, roadster e cabrio. Una scelta ampissima per chi ama rombi racing: basti pensare che si passa da 306 a 639 cavalli; 4, 6 e 8 cilindri, anche in versione 53 “mild hybrid”, e con trazione integrale 4Matic.

E dove presentare questa nuova formula di accesso al settore Amg se non sull’asse Brescia-Vicenza dove operano concessionarie, Bonera e Trivellato, che hanno ottenuto tra le prime in Italia l’abito status di Performance Center da Mercedes. E tra queste sue concessionarie le prove su strada delle più potenti Amg certificate, hanno dimostrato che in si tratta di auto che di usato hanno pochissimo. di vetture assolutamente verificate in ogni dettaglio, che hanno superato tutti i test e che sono pronte a vivere una nuova vita e regalare emozioni.

«Il mercato dell’usato è strategico per i nostri marchi - ha detto Massimiliano Luigi Gardoni, responsabile usato Mercedes-Benz Italia - perché non è solo un canale di vendita alternativo per la nostra Rete Ufficiale, ma anche una grande opportunità di conquista di nuovi clienti, diversi da quelli del nuovo, e un’importante porta di accesso al mondo della Stella. Per questo, nel nuovo programma di usato non poteva mancare Amg Certified. Inoltre, grazie alla possibilità di accedere a formule come il noleggio a lungo termine, per la prima volta proposte all’interno di un programma di usato premium, rendiamo ancora più completa e interessante la nostra offerta in questo particolare segmento».

Ma quali sono gli standard dell’usato certificato da Mercedes Amg. “Con il programma Certified - ha detto Eugenio Blasetti, direttore della comunicazione di Mercedes Italia - viene garantita innanzitutto la sicurezza per l’acquirente di accedere ad una selezione molto restrittiva di vetture certificate della Stella, con anzianità compresa tra 0 e 6 anni, garantite fino a 48 mesi, sottoposte a ben 150 controlli con certificazione dell’effettivo chilometraggio e trasparenza della storia manutentiva pregressa».