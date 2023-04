My Dacia Road, in val di Fiemme prima tappa edizione 2023. Concorso “avventura” per chi possiede, o sogna, il suv Duster

Riparte dalla Val di Fiemme con un programma sempre più ricco My Dacia Road il concorso a premi dedicato a Duster, ai possessori di questo modello ormai iconico ma anche chi è interessato al modello e non ha avuto ancora occasione di acquistarlo. Dopo il successo della prima edizione, che ha portato ad oltre 18.000 iscrizioni alla piattaforma di registrazione (https://mydaciaroad.dacia.it/home_nl.php) in poco più di 6 mesi, My Dacia Road riparte con una nuova edizione 2023 piena di novità. Il progetto cresce, innanzitutto, rispetto allo scorso anno - quando e si arricchisce di una tappa aggiuntiva. Per il 2023 Dacia ha scelto di organizzare quattro appuntamenti tra le più belle località di montagna italiane: le Dolomiti, dalla Val di Fiemme alle Tre Cime di Lavaredo, spostandosi poi verso l’Alta Val di Susa per poi riscendere fino alle bellezze del Centro Italia e del Parco Nazionale della Maiella. Duster, suv della gamma dalle spiccate qualità fuoristradistiche, è il perfetto alleato per le avventure outdoor con il quale inoltrarsi su ogni tipologia di terreno e sui sentieri sterrati. Ideale dunque per affrontare i quattro diversi itinerari alla ricerca dell’essenziale, per riscoprire la bellezza delle attività all’aria aperta. Il primo appuntamento è previsto dal 31 marzo al 2 aprile in Val di Fiemme, Trentino-Alto Adige.

Tre giorni immersi tra i paesaggi delle Dolomiti, un’occasione importante per essere protagonisti del nostro tempo libero tra i solenni silenzi e le bellezze mozzafiato delle Alpi. Tra le attività principali della prima tappa di My Dacia Road, è prevista un’escursione con le ciaspole attraverso le incantate foreste di Paneveggio e una spettacolare prova di guida per raggiungere il Lago di Carezza. Da qui sarà possibile arrivare in seggiovia al ristorante Oberholz - un rifugio moderno ispirato ai principi dell’eco-sostenibilità - che si trova a 2.096 metri di quota ed è uno dei più belli e particolari delle Dolomiti. My Dacia Road 2023 sarà seguito durante tutto il weekend da Nicolò Balini, fotografo e videomaker bergamasco, meglio conosciuto come Human Safari, che condivide con Dacia la passione per i viaggi e le avventure in montagna. «Siamo molto fieri del successo della prima edizione di My Dacia Road - ha commentato Rosa Sangiovanni, marketing director Dacia Italia - Avere la conferma, infatti, che tantissime persone come noi amano godersi le gioie della vita in modo autentico ed essenziale, con una vera passione per l’outdoor, ci ha fatto subito venir voglia di organizzare la seconda edizione di My Dacia Road».

«Duster si è dimostrato un compagno affidabile sui sentieri di montagna e nelle salite più ardue ed è per questo che, ancora una volta, sarà protagonista delle quattro avventure dell’edizione 2023 di questa iniziativa. il nostro Duster, arricchito della nuova identità di marca, con un nuovo logo, un nuovo emblema e nuovi colori che rendono il suo design ancora più essenziale e moderno, renderà ancora più orgoglioso e appassionato il popolo dei Dusteristi». Come lo scorso anno, il concorso a premi darà la possibilità a tutti gli amanti dell’outdoor e di Duster di vincere un weekend per due persone. Per ogni tappa sono messi in palio 25 premi in totale di cui 20 riservati ai possessori di Duster e 5 invece a chi è interessato al modello. In questo caso i non possessori di Duster potranno partecipare al weekend a bordo di auto fornite da Dacia Italia. Per partecipare al concorso, basterà accedere al sito MYDACIAROAD.DACIA.IT, registrarsi e attendere l’estrazione. Per la prima tappa, sono state effettuate oltre 7000 registrazioni alla piattaforma in soli 10 giorni. Sarà possibile iscriversi alla seconda tappa del My Dacia Road dal 1 al 30 aprile.