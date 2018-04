New York, stangata sui taxi: pedaggio di 2,5 dollari per entrare a Manhattan

Stangata in arrivo per i taxi di Manhattan, gli iconici yellow cab, ma anche per i servizi come Uber. Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha infatti inserito nel bilancio da 168 miliardi approvato nel fine settimana un pedaggio per chi entra nel distretto del business dell'isola, a sud della 96esima strada. Si tratta di una decisione che Cuomo aveva detto di voler adottare contro il traffico congestionato e per raccogliere fondi (si calcolano circa 415 milioni di dollari) per rinnovare la metropolitana. La tariffa, spiega il Wall Street Journal, partirà dal gennaio 2019 e sarà di 2,50 dollari a corsa per i taxi gialli, 2,75 dollari per le app come Uber e Lyft e 75 centesimi per i servizi di trasporto condiviso come Uberpool e Via. Sul piede di guerra i tassisti della Grande Mela, secondo cui il pedaggio farà crollare ancora di più il numero di passeggeri, già diminuito con l'arrivo dei servizi di auto con conducente.