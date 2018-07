Nissan GTR50 da 720 cv e 900.000 euro realizzata con Italdesign protagonista al Festival of Speed

GOODWOOD - Costerà non meno di 900.000 euro, avrà una potenza esorbitante (720 cavalli), prestazioni da supercar e reciterà il ruolo della star al Festival of Speed in programma a Goodwood dal 12 al 15 luglio. Ma non è né una Ferrari, né una Porsche né una McLaren. E nemmeno una Bugatti o una Aston Martin. E’ una Nissan. Per la precisione il prototipo GT-R50 realizzato in collaborazione con Italdesign per celebrare nel miglior modo possibile i 50 anni del modello più iconico della storia della casa giapponese, e quelli della stessa Italdesign, l’atelier fondato da Giorgetto Giugiaro nel 1968 (gli anniversari cadono rispettivamente nel 2018 e nel 2019).

Non sono stati ancora svelati tutti i dettagli dell’operazione, tuttavia appare certo che verrà prodotta in una serie limitata di 50 unità, personalizzabili in base alle richieste dei (facoltosi) clienti interessati ad entrarne in possesso senza curarsi troppo del prezzo. Che, come detto, potrebbe sfiorare il milione di euro.

Le prime immagini diffuse dalla Nissan lasciano intravedere, tra voluti giochi di luci e ombre, una supercar bassa e slanciata, dalle linee tese e nette, in cui spiccano la nervatura pronunciata sul cofano motore, i fari a Led dalla forma allungata, la linea del tetto ribassata e le notevoli prese d’aria definite dalla Casa “samurai blade”, dietro alle ruote anteriori. L’ampio alettone regolabile, su due montanti verticali, completa il look posteriore. All'interno, poi, l’auto riflette il suo stile moderno, da supecar ad alte prestazioni: due diverse finiture in fibra di carbonio sono state impiegate nella console centrale, nel quadro strumenti e sui rivestimenti delle portiere, assieme all’alcantara nera e alla pelle pregiata italiana, sempre nera, dei sedili.

Quanto alla tecnica e alla meccanica, l’auto è stata realizzata sfruttando le esperienze maturate con le auto da corsa GT3 di Nissan, curate da Nismo, la dependance sportiva della casa nipponica, che è intervenuta sul motore V6 3,8 litri della GT-R finora prodotta, portando la potenza a un valore stimato di 720 cv/780 Nm. Per l’assetto si è puntato su sospensioni a smorzamento continuo Bilstein, proposte in una veste rinnovata, mentre l’impianto frenante è dell’italiana Brembo, che lo ha adeguato alle nuove esigenze.

In una nota diffusa da Yokohama, la casa giapponese tiene a sottolineare che “Nissan GT-R50 by Italdesign si basa sull’ultima Nissan GT-R NISMO e la reinterpreta con una sensibilità in puro stile europeo, unendo potenza esplosiva e artigianalità italiana. Con lo speciale propulsore, che vanta fino a 120 cavalli in più rispetto al motore originario, e le migliorie apportate a livello di telaio e trasmissione, le prestazioni sono decisamente all’altezza del nuovo look” assicura la Casa, manifestando grande soddisfazione per questo autentico gioiello hi-tech destinato a stupire il pubblico d’intenditori che popola il Festival of Speed di Goodwood.

In proposito, Alfonso Albaisa, vice presidente del Global Design di Nissan, ha dichiarato: «Il Goodwood Festival of Speed è la cornice ideale per presentare Nissan GT-R50 by Italdesign, un’auto che unisce potenza ed estetica per festeggiare 50 anni di emozioni, per noi e per i nostri clienti. Proprio come questo prototipo – ha aggiunto Albaisa - Goodwood è un inno al design e alle prestazioni, ma anche al divertimento e alla passione per la creatività automobilistica, con un occhio al passato e uno sguardo al futuro. È l’occasione perfetta per presentare un veicolo unico, destinato ad accendere l’immaginazione delle persone e farle sognare ancora più in grande».

In sintonia Joerg Astalosch, Ceo di Italdesign-Giugiaro Spa, che si è sbilanciato guardando alla commercializzazione di 50 unità. «Forte di una lunga tradizione –ha dichiarato il manager - Italdesign è abituata a realizzare i sogni dei clienti. Collaborando con i partner di Nissan, abbiamo dato forma alle fantasie automobilistiche degli appassionati di GT-R e insieme abbiamo creato un veicolo fenomenale, che senza dubbio cambierà la vita ai 50 fedelissimi clienti selezionati. L’attesa è quasi finita».